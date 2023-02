La personalizzazione è uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda il settore degli smartphone, in quanto sempre più persone sono alla ricerca di soluzioni che possano rendere i loro device unici e sono numerose le aziende che si sono specializzate proprio in tale ambito, come ad esempio dbrand.

C’è da tenere presente, infatti, che la personalizzazione non si ferma alla parte software ma spesso va anche oltre, abbracciando pure quella hardware e, più in particolare, la scocca dello smartphone ed è qui che entrano in gioco per esempio le skin.

Arrivano le nuove Palettes di dbrand

Il popolare produttore dbrand, dopo avere lanciato la serie di skin Palettes per i prodotti Apple lo scorso anno, ha deciso che è arrivato il momento di portare questa soluzione anche nel mondo Android e ha annunciato la disponibilità di tale accessorio per gli smartphone Google Pixel, Samsung Galaxy e altri modelli supportati dall’azienda.

Così come spiega dbrand, Palettes è un set unico di design per skin creato in collaborazione con lo YouTuber Ali Abdaal e che abbraccia colori più chiari rispetto ad alcuni dei temi più scuri verso cui tendono a gravitare le altre versioni in edizione speciale dell’azienda.

La serie Palettes può contare su 4 design:

Magma

Solstice

Sea Breeze

Alpine

Tutti e quattro i design possono vantare un aspetto elegante e sono disponibili sia come skin vera e propria per il dispositivo che come una delle custodie “Grip” dell’azienda.

Previous Next Fullscreen

Tra gli smartphone supportati vi sono quelli di Google (Pixel 7 e 7 Pro, Pixel 6a, Pixel 6 e 6 Pro, Pixel 5a e Pixel 5), Samsung (serie Galaxy S23, S22, S21, S20 e Note 20, Z Fold4 e Z Fold3, Z Flip4 e Z Flip3) e OnePlus (10 Pro, 9 e 9 Pro, 8T, 8 e 8 Pro, 7 Pro).

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito del produttore (lo trovate seguendo questo link), ove le skin potranno essere acquistate al prezzo di 24,95 dollari.