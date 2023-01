L’OPPO Store lancia oggi le offerte dell’Happy Weekend, disponibili solamente fino alle 23:59 di domenica 29 gennaio 2023. Sul sito troviamo coupon fino a 150 euro su alcuni bundle, sconti su cuffie, smartband e smartwatch e non solo: scopriamo insieme le proposte più interessanti.

Al via l’Happy Weekend sull’OPPO Store

Le offerte dell’Happy Weekend dell’OPPO Store sono valide dalle 10:00 di questa mattina fino alla mezzanotte di domenica, e consentono di portarsi a casa numerosi prodotti del marchio a cifre ribassate. Abbiamo coupon fino a 150 euro per acquistare smartphone della serie OPPO Find X5 e OPPO Reno8, 15% di sconto sui wearable o ribassi che riguardano smartphone selezionati della serie A in abbinata alle cuffie OPPO Enco Buds2.

Ecco le offerte migliori a disposizione sull’OPPO Store:

I prezzi riportati qui sopra comprendono già gli extra sconti offerti dai coupon, che partono da 50 euro e arrivano a 150 oppure ribassano del 15% il prezzo in base al prodotto. Quelle qui sopra sono solo alcune delle offerte dell’Happy Weekend dell’OPPO Store: per scoprirle tutte è sufficiente seguire il link qui in basso.

Tutte le offerte dell’Happy Weekend dell’OPPO Store

Potrebbe interessarti: Recensione Oppo Reno8 Pro 5G