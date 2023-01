Mese dopo mese, anno dopo anno, il widget At a Glance dei Google Pixel si arricchisce di nuove funzioni e mette a disposizione degli utenti un numero crescente di informazioni, come ad esempio quelle sulla qualità dell’aria; naturalmente, non tutti gli utenti hanno interesse a ricevere aggiornamenti su tutte le informazioni offerte dal widget, per questo motivo è sempre gradito avere un’opzione per disattivare quelle desiderate.

Per quanto riguarda l’indice della qualità dell’aria (AQI, acronimo di Air Quality Index), vi avevamo parlato lo scorso mese di luglio dell’introduzione di questa nuova funzione sul widget At a Glance dei Pixel. Tale informazione, resa disponibile come sempre a partire dagli USA, non viene mostrata sempre, bensì unicamente allorquando Google ravvisasse la necessità di allertare gli utenti per via di livelli di inquinamento malsani per “le categorie di persone più vulnerabili“. Un tap sulla voce relativa non fa altro che aprire una ricerca Google per “Qualità dell’aria vicino a me” con maggiori dettagli.

Come avrete sicuramente intuito, non si tratta di una funzione intrusiva, né tanto meno di un’informazione che gli utenti dovrebbero trovarsi spesso dinanzi agli occhi. Ad ogni modo, in tempi non sospetti è stata colmata una lacuna riscontrata da quanti non siano affatto interessati a questa funzione: è stata introdotta la possibilità di disattivarla.

Una volta presente la nuova opzione — e questo, per gli utenti italiani, non è affatto scontato —, le notifiche relative alla qualità dell’aria potranno essere disattivate entrando nelle impostazioni di personalizzazione del widget At a Glance (Riepilogo) e poi accedendo alla sezione “Visualizza altre funzionalità”; lo switch per attivare o disattivare tali notifiche troverà posto tra quello del meteo e quello delle allerte meteo.

Come spesso accade per funzionalità di questo tipo, anche il rilascio di questa nuova opzione è avvenuto lato server, pertanto raggiungerà progressivamente tutti gli utenti.

