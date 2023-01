Già da qualche giorno, Samsung ha lanciato sul proprio store online ufficiale una nuova iniziativa chiamata “Belli da soli, perfetti insieme”, valida fino al prossimo 31 gennaio.

La promozione consente di acquistare due prodotti tecnologici del colosso sudcoreano, a scelta tra una vasta selezione, ottenendo il 50% di sconto sul secondo prodotto. Scopriamo tutti i dettagli dell’iniziativa.

Samsung lancia la promo “Belli da soli, perfetti insieme”

Come anticipato in apertura, Samsung ha lanciato sul proprio sito ufficiale una nuova promozione che consente di acquistare un bundle di due prodotti (vendita abbinata) risparmiando il 50% sull’acquisto del secondo prodotto.

Sono un buon numero i prodotti che rientrano all’interno della promozione e spaziano tra tutto il catalogo del produttore sudcoreano, dagli smartphone ai tablet di punta, dalle cuffie true wireless, alle smart TV e i grandi elettrodomestici per ogni esigenza. L’offerta, valida esclusivamente online sul Samsung Shop, sarà attiva fino alla fine del mese di gennaio, salvo esaurimento delle scorte. Ecco i dettagli principali della promozione:

“Scegli due prodotti, ottieni il 50% sul secondo. Offerta valida su una selezione di codici. Acquista ora, paghi la prima rata a Marzo 2023. La consegna è gratuita.”

Link alla promozione “Belli da soli, perfetti insieme” sul Samsung Shop (valida fino al 31/01/23)

Come funziona la composizione del bundle e alcuni esempi

Una volta raggiunta la pagina della promozione, verranno proposti due insiemi di prodotti tra cui selezionare il primo prodotto (quello “principale”) che verrà acquistato al prezzo indicato (ovvero quello di listino, a meno di promozioni in corso su di esso) e il secondo prodotto (indicato come “aggiunta”) sul quale verrà applicato il 50% di sconto.

C’è la possibilità di scegliere manualmente i prodotti (ed eventualmente, ove disponibile, configurare i colori) tra quelli proposti nei due insiemi o, in alternativa, ci si può affidare al caso cliccando il pulsante “Bundle suggerito” che andrà a scegliere due prodotti per comporre “La tua offerta”, dove vengono messi in evidenza i due prodotti scelti, il costo singolo, il totale (sia di listino che considerando lo sconto) e il risparmio. Una volta creata l’offerta, tramite il pulsante con il cuore è possibile salvarla tra i preferiti per, eventualmente, poterla recuperare in un secondo momento.

Come anticipato poco sopra, i prodotti in promozione spaziano su tutto il catalogo e di seguito vi proponiamo alcuni esempi, scegliendo prodotti che ci riguardano da più vicino.

Dal primo insieme sarà possibile scegliere, ad esempio:

Oltre a questi smartphone e tablet di fascia alta, del primo insieme fanno parte un buon numero di smart TV, monitor e grandi elettrodomestici (lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, forni) del produttore sudcoreano.

Dal secondo insieme sarà possibile scegliere, ad esempio:

Samsung Galaxy Buds Live al prezzo di 84,50 euro invece di 169,00 euro

invece di 169,00 euro Samsung Galaxy Buds2 al prezzo di 74,50 euro invece di 149,00 euro

al prezzo di invece di 149,00 euro Samsung TV Crystal UHD 4K 55” al prezzo di 224,50 euro invece di 461,75 euro

al prezzo di invece di 461,75 euro Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD (2 TB) al prezzo di 185,00 euro invece di 369,99 euro.

Da questo insieme di prodotti, tuttavia, i più interessanti (e convenienti, visto lo sconto del 50%) risultano indubbiamente essere i dispositivi più costosi presenti, ovvero i grandi elettrodomestici come asciugatrici, forni e frigoriferi.

Per maggiori informazioni sulla promozione, vi rimandiamo nuovamente alla pagina dedicata sullo store ufficiale del colosso sudcoreano, rammentandovi che l’offerta sarà valida, salvo esaurimento scorte, fino al prossimo 31 gennaio 2023, esclusivamente online. Vi ricordiamo poi che, sempre sul Samsung Shop sono attive altre promozioni di cui avevamo parlato in precedenza.

