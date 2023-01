Dopo le offerte del Blue Monday, Samsung prosegue con le promozioni del suo Shop dedicate al nuovo anno e propone ribassi e codici sconto per l’acquisto di smartphone, tablet e wearable delle gamma Galaxy. Le promozioni consentono di acquistare alcuni tra i dispositivi più popolari del produttore a prezzi scontati, con ribassi fino a 400 euro.

Il Samsung Shop sconta smartphone, tablet, cuffie, smartwatch e non solo

Il Samsung Shop prosegue con la promozione dedicata al nuovo anno e mette a disposizione diverse offerte per l’acquisto dei prodotti Samsung Galaxy. Le promozioni toccano smartphone come Samsung Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy S21 FE, Galaxy A53 5G e Galaxy M53 5G, ma anche tablet come Samsung Galaxy Tab S8 e Tab S8 Ultra, Galaxy Tab A7 Lite e Galaxy Tab S7 FE, e wearable come Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro e Galaxy Buds2.

Ecco le offerte migliori disponibili sul Samsung Shop fino al 23 gennaio 2023:

In aggiunta alle promozioni appena citate, sul sito Samsung sono disponibili diversi coupon per l’acquisto di alcuni dei modelli più popolari, validi fino al 23 o fino al 31 gennaio 2023. Per sfruttarli dovete digitare il codice sconto corrispondente in fase di acquisto, dopo aver aggiunto il prodotto al carrello.

Per scoprire tutte le occasioni a disposizione sul Samsung Shop in questi giorni, che toccano anche notebook, smart TV OLED e QLED, monitor ed elettrodomestici, potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare il prodotto giusto per iniziare al meglio questo 2023?

Tutte le offerte del Samsung Shop

