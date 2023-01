Aggiornamenti importanti sono in distribuzione anche nella giornata di oggi: da un lato abbiamo Samsung, che rilascia nuovi update per Galaxy A53 5G, Galaxy A41 e Galaxy M51, dall’altra l’arrivo della MIUI 14 per alcuni modelli Redmi, tra i quali Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11T Pro e Redmi Note 11T Pro+. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in rollout in queste ore.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy A41 e Galaxy M51

Partiamo da Samsung, che sta rilasciando nuovi aggiornamenti di sicurezza per Galaxy A53 5G, Galaxy A41 e Galaxy M51. Per tutti e tre sono in arrivo le patch di sicurezza di gennaio 2023: il primo si aggiorna con il firmware A536EXXS4BWA4 a partire da alcuni Paesi del Sud America, il secondo con il firmware A415FXXS2DWA2, disponibile in diverse zone d’Europa, e il terzo con la versione M515FXXS4DWA3 a partire dal Sud America. I tre dispositivi seguono i tanti altri modelli che hanno già accolto le ultime correzioni di sicurezza, che riguardano anche Area Personale e la connettività NFC, come abbiamo visto con i dettagli rilasciati da Samsung.

Galaxy A53 5G viene aggiornato praticamente ogni mese, mentre per Galaxy A41 l’ultimo update risaliva a settembre. Quest’ultimo e Galaxy M51, dato che fanno parte del programma con aggiornamenti semestrali, non riceveranno ulteriori major release, ma solo correzioni di sicurezza.

Novità aggiornamenti MIUI 14 per Redmi Note 10 Pro, Note 11T Pro, Note 11T Pro+, K40S, K50G e K60

Nel frattempo, in Cina, Xiaomi sta rilasciando nuovi aggiornamenti per Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro+, Redmi K40S, Redmi K50G e Redmi K60. Si tratta dell’attesa MIUI 14 basata su Android 13, che porta sugli smartphone tante novità, tra quelle integrate da Google stessa e le funzionalità pensate da Xiaomi. Per il momento la distribuzione riguarda solo il mercato cinese e un numero limitato di dispositivi, ma è destinata ad allargarsi nelle prossime settimane.

Redmi Note 10 Pro sta ricevendo la versione V14.0.2.0.TKPCNXM, Redmi Note 11T Pro e Redmi Note 11T la V14.0.2.0.TLOCNXM, Redmi K40S la V14.0.3.0.TLMCNXM, Redmi K50G la V14.0.7.0.TLJCNXM e Redmi K60 la V14.0.18.0.TMNCNXM. Come abbiamo avuto modo di scoprire in precedenza, la MIUI 14 porta un rinnovamento del sistema, ma anche una release più leggera e snella, con poche app non disinstallabili e miglioramenti come il Photon Engine, che promette passi avanti nelle performance delle app. Gli utenti potranno avere maggiori possibilità di personalizzazione, tra icone, cartelle, widget e non solo, ma anche passi avanti nella gestione delle notifiche e dei permessi.

Come aggiornare Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy A41, Galaxy M51, Redmi Note 10 Pro, Note 11T Pro, Note 11T Pro+, K40S, K50G e K60

Per aggiornare via OTA Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy A41 e Galaxy M51 potete semplicemente recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. L’aggiornamento alla MIUI 14 per Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro+, Redmi K40S, Redmi K50G e Redmi K60 è disponibile per ora solamente in Cina. In ogni caso, per verificare l’arrivo di nuovi firmware potete seguire il percorso “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

