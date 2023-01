State cercando un nuovo smartphone Android e non volete spendere troppo? Dovreste dare uno sguardo all’offerta di cui stiamo per parlarvi riguardante Motorola Edge 30 Neo, grazie alla quale potete approfittare di uno sconto di circa 130 euro: una proposta davvero niente male, soprattutto se lo stavate tenendo d’occhio.

Motorola Edge 30 Neo è in offerta con un generoso sconto

Motorola Edge 30 Neo è uno smartphone di fascia media presentato e lanciato dalla casa alata circa quattro mesi fa in compagnia dei fratelli maggiori Motorola Edge 30 Fusion e Motorola Edge 30 Ultra, che partono da cifre decisamente più alte (rispettivamente 679 e 999 euro). Il dispositivo ha dato il via alla partnership con Pantone ed è in promozione nella vivace versione Very Peri. Si tratta di un prodotto adatto anche se siete alla ricerca di qualcosa di non troppo ingombrante: lo smartphone dispone infatti di un display pOLED 20:9 da 6,28 pollici, con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate di 240 Hz e lettore d’impronte digitali integrato.

A muovere il sistema ci pensa il SoC Qualcomm Snapdragon 695 a 6 nm, al cui fianco trovano posto 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non mancano connettività 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, porta USB Type-C (3.1) e certificazione IP52. Il comparto fotografico include due sensori posteriori (principale wide da 64 MP con OIS, ultra-grandangolare + macro da 13 MP con 120° di FoV) e una fotocamera anteriore da 32 MP. Completa il quadro la batteria da 4020 mAh, compatibile con la ricarica rapida TurboPower da 68 W (con cavo) o da 5 W (wireless).

Motorola Edge 30 Neo è stato lanciato lo scorso settembre al prezzo consigliato di 429,90 euro, ma ora potete acquistarlo in offerta su eBay nella colorazione Very Peri (frutto della collaborazione con Pantone) con circa 130 euro di sconto: bastano 299,99 euro per portarvelo a casa con spedizione gratuita. Il venditore dispone di migliaia di feedback positivi e offre il pagamento tramite PayPal (e di conseguenza la rateizzazione in tre mesi). Se volete approfittarne potete seguire il link qui in basso.

Acquista Motorola Edge 30 Neo in offerta

