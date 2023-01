Un mese fa è stato presentato ufficialmente in Cina il Motorola Moto G53, nuovo medio gamma della casa. A seguire, qualche settimana fa sono comparse le prime certificazioni sia di Moto G53 sia di Moto G73. Proprio in queste ore il sito The Tech Outlook ha condiviso tanti dettagli e i materiali promozionali dei due nuovi smartphone di fascia media di Motorola che vanno a delineare un quadro completo, rappresentando un’importante conferma in merito ad un debutto ormai imminente.

Motorola Moto G53, il più economico con supporto al 5G

Partiamo dalle dimensioni e dal peso di Motorola Moto G53, il più economico tra i due. Lo smartphone avrà dimensioni di 162,7 x 74,66 x 8,19 mm e nella parte anteriore monterebbe un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ di 1600 x 720 pixel e con un’elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hz (non scontato per la destinazione d’uso); nella parte superiore del pannello ci sarebbe spazio per un punch-hole centrale che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel con apertura f/1.8. Il peso sarebbe abbastanza contenuto per gli standard odierni e si aggirerebbe a circa 183 grammi.

Grazie al materiale promozionale, oltre al dato sulla frequenza di aggiornamento è possibile intuire come lo smartphone sia dotato anche di audio stereo e di una modalità di gioco che promette prestazioni prolungate, caratteristiche adatte a tutti i mobile gamer.

A fare da padrona il retro del dispositivo, che sarebbe in materiale plastico con il logo Motorola stampato nella parte centrale, ci sarebbe l’isola che ospiterebbe un modulo fotografico doppio, con un sensore principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 dotato di tecnologia Quad Pixel e PDAF e una fotocamera macro da 2 megapixel con apertura f/2.4.

Lato hardware, ad alimentare lo smartphone sarebbe stato scelto il chipset Snapdragon 480+ che supporta le reti 5G, coadiuvato da 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna espandibile con micro SD fino a 1 TB. Presente una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica cablata a 10 W. Il sistema operativo preinstallato sarebbe l’ultima versione Android 13 con le classiche personalizzazioni Motorola.

Motorola Moto G73, il fratello che osa di più

Passiamo ora al fratello più carrozzato Moto G73. Le dimensioni di 161.42 x 73.84 x 8.29 mm e, come il modello G53, nella parte frontale ci sarebbe un display LCD da 6.5 pollici con una risoluzione maggiore Full HD+ di 2400 x 1080 pixel e, anche in questo caso, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Anche in questo caso la fotocamera frontale di 16 megapixel e apertura f/2.4 troverebbe posto in un punch-hole centrale. Il peso sarebbe molto simile al fratello minore, trattandosi di 181 grammi.

Presente anche qui l’audio stereo targato Dolby Atmos e la modalità gaming in grado di migliorare le performance durante le sessioni di gioco.

Passando al retro in materiale plastico la cui colorazione in foto si chiamerebbe Meteorite Gray, è possibile notare la presenza di una doppia fotocamera con un sensore principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 e PDAF e uno secondario da 8 megapixel con apertura f/2.2 con auto focus.

Per quanto riguarda le specifiche hardware, si passa al SoC MediaTek Dimensity 930 con supporto alle reti 5G affiancato da 6 o 8 GB di Ram e 128 o 256 GB di spazio interno espandibile con micro SD fino a 1 TB. A supportare il sistema operativo Android 13 ci sarebbe una batteria di 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 30 W chiamata TurboPower. Per finire, entrambi gli smartphone vedrebbero la presenza di un jack da 3.5 mm per le cuffie (non scontato di questi tempi).

Dopo questa carrellata i due nuovi Motorola medio di gamma non hanno più segreti. Per conoscere la data di commercializzazione e i prezzi dobbiamo attendere il lancio ufficiale per i mercati internazionali che, a quanto pare, sarebbe sempre più vicino.

