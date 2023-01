Motorola ha in cantiere una serie di dispositivi che dovrebbero debuttare nei prossimi mesi. Il marchio ha recentemente lanciato il Moto G53 5G in Cina, che presto verrà commercializzato insieme al Moto G73 nei mercati globali, mentre al CES 2023 è stato presentato il Lenovo ThinkPhone, e anche il Moto Edge 40 Pro è in arrivo sul mercato europeo. Oltre a questi modelli di fascia media e fascia alta, Motorola introdurrà anche nuovi modelli più economici della serie E (entry-level) e della serie G (fascia medio/bassa). Grazie al nuovo report firmato Appuals, possiamo fornirvi informazioni dettagliate su fascia di prezzo, configurazioni di memoria e colorazioni del Moto G13 e del Moto G23. Vediamo tutto quello che si sa finora sui due telefoni economici della casa.

Le specifiche di Motorola Moto G13 e Moto G23

Motorola Moto G13 e Moto G23 sono stati recentemente avvistati sul sito di certificazione FCC con i rispettivi numeri di modello XT2331-1 e XT2333-3. Dall’elenco delle specifiche è possibile notare come entrambi i terminali abbiano un display da 6.5 pollici con risoluzione HD. Per quanto riguarda il chipset, dovrebbe essere equipaggiato da un processore octa-core, sebbene non sia ancora stato rivelato il modello specifico.

Diverso il discorso per la batteria, dove Moto G13 dovrebbe contare su una unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 20 W, mentre Moto G23 avrebbe una batteria con supporto alla ricarica rapida da 33 W la cui capacità e al momento sconosciuta, è lecito aspettarsi, però, un amperaggio non molto distante dal modello meno performante. Caratteristica in comune per entrambi gli smartphone sarebbe il supporto dual SIM.

Come è possibile notare dal render che rivela il design del Moto G13, sembra confermata la presenza di due fotocamere posteriori annegate all’interno di un’isola sporgente: come riportato anche dalla dicitura sul modulo rettangolare, il sensore primario dovrebbe essere da 50 megapixel, mentre la risoluzione della fotocamera secondaria non è al momento nota. A fianco del doppio modulo fotografico presente anche un flash LED. Nella parte inferiore dello smartphone non mancherebbero una porta USB Type-C e un jack da 3,5 mm per le cuffie cablate.

Prezzi, tagli di memoria e colori di Moto G13 e Moto G23

Secondo quanto riportato, per i telefoni Motorola Moto G13 e Moto G23 dovrebbe essere disponibile un solo taglio di memoria, che vede la presenza di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per entrambi i dispositivi sarebbe possibile scegliere fra tre colori: Blu, Grigio e Bianco. Per quanto riguarda i prezzi consigliati al pubblico, Moto G13 dovrebbe essere lanciato al prezzo di 159 euro, mentre il Moto G23 costerebbe 199 euro.

