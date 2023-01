Se state valutando l’acquisto di un nuovo smartphone sarete felici di sapere che, al momento, Google Pixel 7 è disponibile su Amazon al minimo storico. Scopriamo insieme l’offerta.

Potete portarvi a casa un nuovo Google Pixel 7 ad un ottimo prezzo

Da quando è stato lanciato insieme al fratello maggiore Google Pixel 7 Pro, lo smartphone in questione è approdato anche su Amazon scendendo lentamente di prezzo con il passare del tempo.

Lo smartphone, lanciato a metà ottobre 2022 e che offre una fantastica esperienza Android stock, è disponibile in offerta al suo minimo storico sul celebre sito di ecommerce; potrete infatti portarvi a casa un nuovo Google Pixel 7 al costo di 603,90 euro nella colorazione Bianco ghiaccio, o poco più per la variante Verde cedro proposta a 605,83 euro.

Il dispositivo si presenta con un display OLED da 6,32 pollici a risoluzione Full-HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz, a muovere il tutto troviamo l’ultimo processore proprietario di Big G ovvero il Google Tensor di seconda generazione, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 3.1. Per quel che riguarda il comparto fotografico abbiamo una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 50 MP con OIS e sensore ultra-grandangolare da 12 MP; ad alimentare il tutto una batteria da 4.355 mAh.

Grazie all’offerta quindi potrete usufruire di uno sconto del 7%, che porta il prezzo di Google Pixel 7 da 649 euro a 603,90 euro nella colorazione Bianco ghiaccio, oppure 605,83 euro qualora preferiate la variante Verde cedro; anche il fratello maggiore è attualmente in offerta sullo store di Amazon, basteranno infatti 839,38 euro per il modello Grigio verde, oppure 838,53 per la versione Nero ossidiana. Che cosa state aspettando? Scegliete la versione che preferite e cliccate sul link sottostante per approdare direttamente su Amazon, pronti per l’acquisto.

