C’è da riconoscere al team di sviluppatori di Android Auto il merito di essere costantemente al lavoro per provare a migliorare questa piattaforma che, pur non essendo uno dei prodotti a cui Google tenga di più, continua ad essere oggetto di attenzioni più o meno grandi.

E così, per esempio, dopo mesi di attesa, all’inizio del 2023 è finalmente stato rilasciato l’aggiornamento che ha portato con sé la nuova interfaccia utente, nome in codice Coolwalk e varie altre novità, come la barra di avanzamento nel player musicale.

Ovviamente, così come avviene per ogni piattaforma, anche Android Auto ha i suoi bug più o meno fastidiosi e importanti e di recente pare che ne sia stato risolto uno piuttosto datato che ha come protagonista Amazon Music.

Risolto un vecchio bug di Android Auto

Stando a quanto è possibile apprendere dal sito di supporto ufficiale, alcuni utenti hanno riscontrato un problema con l’app Amazon Music, che dopo un aggiornamento di Android Auto avrebbe iniziato a riprodurre ogni volta la canzone sbagliata, non riuscendo a individuare quella chiesta attraverso l’assistente vocale.

Probabilmente non si tratta di un bug molto diffuso ma, ad ogni modo, di recente è stato risolto dal team di sviluppatori di Amazon Music, che pare abbia trovato la soluzione e l’abbia implementata nell’ultima versione dell’applicazione.

E proprio per tale ragione, il consiglio è quello di installare gli ultimi aggiornamenti disponibili di Google App e Amazon Music, che potete trovare sul Google Play Store attraverso i seguenti badge:

Google ci tiene a precisare che, stando a quanto è stato fatto presente dal team di Amazon Music, quando un utente richiede un brano specifico, ascolterà tale brano soltanto nel caso in cui abbia un abbonamento Unlimited mentre con i piani Prime o Free il servizio si limiterà a riprodurre una stazione relativa all’artista o all’album richiesti.