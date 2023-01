Dopo averlo annunciato in occasione del CES 2023, qualche giorno fa Google ha reso disponibile per tutti il nuovo design di Android Auto conosciuto con il nome in codice “Coolwalk“, dopo un periodo di beta pubblica di circa due mesi. Qualora vogliate approfondire tutte le novità dell’aggiornamento, vi invitiamo a leggere il nostro articolo in merito. In queste ore è apparsa una ulteriore comoda funzione per il controllo musicale richiesta da tanto tempo. Vediamo quale.

Ecco la barra di avanzamento nel player musicale di Android Auto

Oltre tutte le funzioni già conosciute, Google sta introducendo proprio in queste ore una gradita e inattesa aggiunta che molti utenti hanno richiesto e di cui si sentiva la necessità da tanto tempo. Si tratta della barra di avanzamento nei player delle app musicali.

Sebbene Android Auto supportati le app musicali più conosciute fin dal primo giorno, una funzione che è sempre mancata è stata la possibilità di spostarsi all’interno di un brano o un podcast durante la riproduzione. Le uniche possibilità offerte erano quelle di saltare o riprodurre nuovamente un brano tramite appositi pulsanti a schermo. Questa mancanza rendeva l’esperienza d’ascolto abbastanza limitata tanto da costringere l’utente a controllare la riproduzione dal proprio smartphone, proprio quello che Android Auto dovrebbe evitare.

Ebbene, dopo tanta attesa sembrerebbe che l’azienda di Mountain View abbia deciso di rendere finalmente completo l’ascolto di musica nelle vetture, inserendo la barra di progresso trascinabile a proprio piacimento per spostarsi in qualunque parte del brano o del podcast in riproduzione.

Come ottenere la barra di avanzamento su Android Auto

Come evidenziato in una discussione su Reddit, attualmente solo pochi utenti sono in grado di toccare con mano la novità, dunque l’aggiornamento non sembra ancora particolarmente diffuso. Al momento non è dato sapere se questo cambiamento sia avvenuto in seguito alla riprogettazione “Coolwalk” di Android Auto o se sia valido e ugualmente disponibile anche per chi utilizza una versione precedente; ad ogni modo è possibile che “Coolwalk” sia un prerequisito ed è lecito aspettarsi che, come di consueto per Google, la nuova funzione sarà disponibile su un maggior numero di dispositivi nei prossimi giorni o settimane.

Nel frattempo, per cercare di essere tra i primi a ricevere la novità potete aggiornare Android Auto all’ultima versione disponibile dal badge che riporta al Google Play Store presente qui sotto.

Forse ti sei perso: Google rilascia Android 13 QPR2 Beta 2 per i Pixel: ecco tutte le novità