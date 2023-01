A distanza di poco più di un mese dal rilascio dell’aggiornamento di dicembre 2022, per i possessori di Google Pixel Watch è arrivato il momento di un nuovo update: nelle scorse ore, infatti, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento di gennaio per il primo smartwatch dell’azienda.

La nuova build è contraddistinta dalla sigla RWD9.220429.073 (RWD9.220429.073.J1 per i modelli commercializzati in Giappone e a Taiwan) e porta con sé le patch di sicurezza di gennaio (datate 05.01.2023).

Arriva un nuovo aggiornamento mensile per Google Pixel Watch

Non aspettatevi grandi novità da questo update, in quanto oltre alla risoluzione di qualche bug riscontrato dagli utenti e alle patch di sicurezza più recenti introduce il fix per un problema che causava lo spegnimento delle watch face di terze parti dopo 15 minuti con la funzionalità Always on attiva.

Ecco il changelog ufficiale:



What’s Included

The January 2023 software update includes bug fixes and latest security patches for Pixel Watch users. Items highlighted below are intended to be user facing changes of note in this release.



Watch Faces

Fix to address 3rd party watch faces turning off after 15 mins with always on display (AOD) enabled.

Chi sperava che Google sfruttasse l’occasione per annunciare ufficialmente l’introduzione della funzionalità di rilevamento delle cadute resterà deluso e probabilmente ci sarà da avere ancora un po’ di pazienza prima che venga messa a disposizione di tutti.

Il colosso di Mountain View precisa che tutti i Google Pixel Watch supportati con Wear OS 3.5 riceveranno il nuovo aggiornamento software a partire da oggi ma la procedura di roll out potrebbe richiedere qualche giorno di pazienza (l’implementazione continuerà anche durante la prossima settimana in fasi a seconda degli operatori e dei mercati).

Come effettuare l’aggiornamento

Per procedere all’update è necessario accertarsi che lo smartwatch sia collegato al caricabatterie, abbia una durata della batteria superiore al 50% e sia connesso al Wi-Fi.

Quando l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, l’utente riceverà un’apposita notifica e potrà installarlo andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione Sistema e quindi selezionando Aggiornamenti di sistema.