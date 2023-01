Dopo diverso tempo di silenzio, la famiglia Nord di OnePlus sembra essere destinata a diversi upgrade. Se qualche giorno fa vi abbiamo parlato di OnePlus Nord 3 che sarebbe in fase di test in vista del lancio ufficiale e che andrebbe a rinnovare la fascia alta della serie succedendo a OnePlus Nord 2T 5G, oggi tocca a a quello che potrebbe essere l’erede di OnePlus Nord CE 2 5G.

Svelato il design di OnePlus Nord CE 3 con foto reali

In queste ore OnePlus Nord CE 3 è il protagonista delle prime foto reali diffuse in rete; si tratta di materiale importante che ci permette di individuare le differenze a livello di design con il precedente modello, attualmente disponibile sul mercato. La foto condivisa mostra purtroppo solo il lato posteriore del dispositivo ma, data la forte somiglianza degli smartphone recenti nella parte frontale (eccezion fatta per il rapporto screen-to-body ratio che permette di capire l’ottimizzazione delle cornici), non si tratta di una grossa mancanza. Di fatto il vero design è costituito dalla parte posteriore, dove ogni azienda cerca di differenziarsi dai competitor per invogliare l’acquisto di uno o l’altro dispositivo.

La foto va a confermare i render dei mesi scorsi, segno che ci sia un lavoro dedicato a questo smartphone che va avanti già da un po’ di tempo. Il retro del dispositivo in foto è di un colore nero lucido che ricorda molto il design del celebre OnePlus X e ospita due grandi moduli fotografici circolari. Sembra dunque essere stata abbandonata l’idea di posizionare gli obiettivi all’interno di un’isola unica più grande. Nonostante la foto non sia di alta qualità, è possibile notare come l’elemento superiore include una singola fotocamera, mentre quello inferiore ospita due obiettivi, probabilmente un sensore ultra grandangolare e un altro dedicato agli scatti macro. Presente anche un flash LED a metà tra i due moduli e, nonostante sia coperto dagli adesivi con i seriali, il logo OnePlus dovrebbe trovarsi nella consueta posizione centrale, come trapelato dai render menzionati poco sopra.

Specifiche e data di uscita di OnePlus Nord CE 3

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di OnePlus Nord CE 3, rimangono invariate e ugualmente valide le informazioni trapelate qualche mese fa. e che vedrebbero la presenza di un display LCD IPS da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e l’adozione del SoC Qualcomm Snapdragon 695 abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Lato fotocamere dovrebbe integrare un sensore primario da 108 megapixel e due secondari da 2 megapixel. Inoltre lo smartphone dovrebbe essere alimentato da un batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 67 W.

Sebbene non siano state condivise informazioni circa la data di uscita, OnePlus Nord CE 3 dovrebbe essere rilasciato tra il primo e il secondo trimestre del 2023, tempo necessario per svelare ulteriori dettagli di cui vi terremo sicuramente aggiornati.

