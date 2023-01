La seconda beta di Android 13 QPR2 rilasciata qualche giorno fa nasconde alcune stringhe di codice che indicano che Google è al lavoro sulla possibilità di personalizzare le scorciatoie della lockscreen.

Attualmente sugli smartphone Pixel è possibile impostare come scorciatoia esclusivamente Google Home a sinistra e Wallet a destra, o anche solo uno dei due, ma analizzando il codice della beta sembra che in futuro potremo selezionare anche la torcia, la fotocamera e il lettore di codici QR.

Google prepara altre scorciatoie nella lockscreen di Android 13

Nell’immagine in basso è possibile visionare come dovrebbe apparire il nuovo menu di selezione delle scorciatoie nella lockscreen di Android 13, che appare molto simile alla schermata di selezione dello sfondo e della palette di colori di sistema.

Secondo il codice presente nella beta potremo in futuro selezionare, come già detto, la torcia, la fotocamera o il lettore di codici QR in maniera simile a quanto autonomamente fatto da Nothing nell’ultima beta del suo Nothing Phone (1) e diversamente, invece, da quanto fa per esempio Samsung che permette di selezionare qualunque applicazione da avviare dalla lockscreen.

Le due uniche scorciatoie presenti al momento su Android 13 sono attivabili con una singola pressione sulla relativa icona, mentre nelle impostazioni è possibile esclusivamente attivare o disattivare la scorciatoia, ma un ulteriore stringa di codice ci conferma anche che Google è al lavoro sulla possibilità di selezionare il tocco prolungato, probabilmente per evitare tocchi involontari nelle tasche o nelle borse quando si impostano la torcia o la fotocamera.

