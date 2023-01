Da quanto è stata introdotta sul mercato, la serie Nord di OnePlus ha riscosso particolare consenso tra i consumatori, grazie soprattutto a un prezzo meno impegnativo dei top di gamma della casa. Sarebbe finalmente arrivato il momento di un aggiornamento della famiglia con il lancio di OnePlus Nord 3, più vicino di quanto si possa pensare, che diventerebbe il modello di punta della serie andando a sostituire OnePlus Nord 2T 5G attualmente in commercio.

Quando verrà presentato OnePlus Nord 3

Nonostante sia una delle serie su cui l’azienda cinese vuole impegnare maggiormente i propri sforzi (vedasi il lancio di una serie di accessori a marchio Nord come le OnePlus Nord Buds), l’ultimo smartphone della famiglia è stato il OnePlus Nord 2T, annunciato a maggio dello scorso anno, seguito ad agosto dal lancio del OnePlus Nord 20 SE, anche se quest’ultimo non è stato commercializzato ufficialmente in Italia.

A quanto pare OnePlus ha deciso di rinnovare la propria line-up in assoluto silenzio, tanto da aver già concluso lo sviluppo e avviato i test pre-lancio di quello che dovrebbe essere OnePlus Nord 3. Lo smartphone avrebbe il nome in codice “Larry” e si ipotizza possa essere presentato nel mese di giugno o, al massimo, entro luglio, in linea con le precedenti generazioni.

Le specifiche di OnePlus Nord 3

Al momento OnePlus Nord 3 sembra essere uno smartphone misterioso di cui poco si sa dal punto di vista tecnico. Da quello che sappiamo sarebbe dotato di un pannello AMOLED da 6,7 pollici Full HD+ con un punch-hole centrale per ospitare la fotocamera frontale. Il refresh rate è attualmente sconosciuto, ma si prevede possa essere di 90 Hz come il Nord 2T o addirittura di 120 Hz.

Per quanto riguarda l’hardware, dovrebbe essere equipaggiato dal chipset octa-core realizzato a 4 nm da TSMC MediaTek Dimensity 8200 affiancato da una GPU Mali-G610 MC6. Parlando di memorie, invece, ci sarebbero fino a un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di archiviazione di tipo UFS 3.1. La batteria sarebbe un’unità da 4,500 mAh con il supporto alla ricarica rapida cablata da 80 W. Lato fotocamere, a parte il sensore Sony IMX766 da 50 megapixel per la principale e uno da 16 megapixel per la secondaria, non si sa nient’altro.

Come detto ci separerebbero alcuni mesi dalla presentazione ufficiale, quindi ulteriori informazioni sul nuovo modello di punta della serie Nord dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Restate dunque sintonizzati per tutte le novità.

In copertina OnePlus Nord 2T 5G