Dopo avervi mostrato qualche giorno fa le foto del presunto caricabatterie, Realme ha presentato la ricarica rapida da 240W, che è attualmente la soluzione di ricarica più veloce per uno smartphone entrato nella produzione di massa; 240W rappresenta attualmente anche la massima potenza di ricarica supportata dall’interfaccia USB Type-C. In questo articolo vediamo tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova ricarica e quale smartphone potrà beneficiarne sin dal proprio debutto.

Le caratteristiche della nuova ricarica super veloce

Per arrivare a questo risultato, Realme ha utilizzato un design a tre canali con pompa di carica da 100W in parallelo. Il caricabatterie supporta un ingresso da 20V 12A e un’uscita da 10V 24A, mentre l’efficienza di conversione della carica raggiunge il 98,5%.

L’azienda si è anche sforzata di personalizzare il cavo di ricarica da 12A con fili di rame ispessiti da 21AWG, la specifica più alta del settore, che ha consentito di aumentare la capacità di trasporto della corrente del 20% rispetto alla generazione precedente.

La soluzione utilizza un mini adattatore di ricarica GaN doppio da 240W per raggiungere la più alta densità di potenza di 2,34W / CC del settore. Utilizza un’unica interfaccia USB-C e il suo volume complessivo è solo del 5% superiore a quello del precedente adattatore di ricarica da 150W.

Ecco quale smartphone avrà la ricarica da 240 W

Il protocollo SuperVOOC di Realme 240W è compatibile con PD, QC e VOOC da 65W. Il primo smartphone della casa a poter usufruire di questo maestoso caricabatterie (e della sua velocità di ricarica) sarà il Realme GT Neo 5. Per supportare tale velocità è necessaria una progettazione adeguata; per questo motivo lo smartphone sarà dotato di 13 sensori di temperatura integrati, supporterà il design ignifugo PS3 e il sistema di monitoraggio della sicurezza in tempo reale, oltre a integrare il più grande materiale di dissipazione del calore in fase di grafene da 6580 mm² del settore.

Ricariche veloci potrebbero portare a una rapida usura della batteria. In tal senso Realme ha voluto rassicurare tutti, affermando che, secondo i test effettuati, dopo 1.600 cicli di ricarica completa da 0 a 100% con ricarica rapida da 240W, la salute effettiva della batteria dovrebbe risultare superiore all’80%. Sono stati eseguiti anche test per una durata di 21 giorni di carica e scarica in un ambiente con una temperatura pari a 85°C e umidità elevata dell’85%, senza riscontrare alcun problema di sicurezza per il dispositivo.

Disponibilità della ricarica da 240 W

Realme ha annunciato la ricarica rapida da 240W debutterà con la serie Realme GT Neo 5, confermandone anche il lancio a febbraio. Tuttavia, è possibile che vengano annunciate due versioni del dispositivo, con l’adozione della più ‘modesta’ ricarica rapida da 150W per la versione standard.

Non ci resta che attendere il lancio del dispositivo per avere la possibilità di toccare con mano questa nuova ricarica dalla potenza record.

