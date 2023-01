Il team di sviluppatori di Instagram, nonostante l’enorme successo di questo social network, continua a lavorare al suo miglioramento, studiando nuove funzionalità e modifiche grafiche che possano garantire agli utenti un’esperienza più piacevole.

E una delle modifiche a cui il team di Instagram sta lavorando riguarda la schermata principale, per la quale a partire dal prossimo mese è in programma l’introduzione di un’importante novità, così come viene spiegato dagli sviluppatori sul sito dedicato all’assistenza.

Ecco come cambierà la schermata principale di Instagram

L’idea è quella di modificare la navigazione di Instagram, in modo da rendere più facile per le persone condividere i contenuti desiderati e connettersi con i propri amici e interessi: ciò avverrà attraverso lo spostamento al centro nella barra inferiore della scorciatoia per la creazione di nuovi contenuti, con a destra quella per i Reels.

Ecco come Adam Mosseri presenta questa importante novità:

View this post on Instagram A post shared by Adam Mosseri (@mosseri)

In sostanza, la scheda dedicata allo shopping viene sacrificata per dare più risalto ad altri aspetti che in questo specifico momento per il team di Instagram meritano più attenzione ma la relativa funzionalità continuerà a sussistere nel feed, nei Reels, nelle Stories e negli annunci.

Pare che gli sviluppatori di Instagram abbiano iniziato a testare la nuova interfaccia alla fine dell’estate con l’obiettivo di “semplificare” il servizio e concentrarsi sul collegamento delle persone alle “cose ​​che amano”. In sostanza, il team di Instagram ha deciso che è arrivato il momento di mettere in evidenza che questa piattaforma è prima di tutto un social network e ciò potrebbe anche dare il via a una nuova politica con ulteriori importanti modifiche.

Stando a quanto viene reso noto dal team di sviluppatori, questo nuovo design per la schermata principale a febbraio sarà disponibile soltanto per gli account business.

