L’anno nuovo è iniziato e per l’occasione OPPO ha deciso di accelerare con il rilascio dell’ultima versione della sua interfaccia proprietaria, la ColorOS 13 basata su Android 13 è infatti in fase di rilascio su diversi dispositivi, sia in versione beta che stabile; scopriamo insieme quali sono gli smartphone interessati.

OPPO aumenta la lista di dispositivi che riceveranno la ColorOS 13, per molti già in fase di rilascio

Verso la fine di settembre abbiamo avuto la possibilità di sviscerare nel dettaglio tutte le caratteristiche principali dell’ultima versione della ColorOS, in occasione del lancio nel nostro Paese; in seguito l’azienda ha rilasciato una roadmap inerente alla distribuzione della suddetta versione, roadmap che in occasione del nuovo anno è stata aggiornata e ampliata a più dispositivi.

New year, new rollouts! Have a great start to the year with #ColorOS13 🥳 pic.twitter.com/3cqSb2svTf — ColorOS (@colorosglobal) January 3, 2023

Come potete notare l’annuncio è stato fatto tramite Twitter, direttamente dall’account ufficiale ColorOS, vediamo nel dettaglio quali sono i dispositivi interessati e le relative tempistiche. Partiamo dalla versione beta, sono diversi infatti i dispositivi sulla quale è in fase di rilascio e comprendono: Find X2 Pro, Find X2 Pro Lamborghini Edition, Find X2, Reno8, Reno8 Z 5G, Reno7 Pro 5G, Reno7 5G, Reno6 Pro 5G, Reno6 Pro 5G Diwali Edition, Reno6 5G, Reno6 Z 5G, Reno5 Pro 5G, Reno5 Pro, F21s Pro 5G, F21s Pro, F19 Pro+, F19s, F19, A95, A77s, A74 5G, A74. Sempre per quanto riguarda la versione beta di ColorOS 13, a partire da febbraio verrà rilasciata anche su Reno5 F e F19 Pro, mentre dal mese di marzo ne beneficeranno anche Reno6, Reno5, Reno5 Marvel Edition, A55 e A53 5G.

Passando alla versione stabile dell’interfaccia, attualmente è in fase di rilascio sui seguenti dispositivi: Find X5 Pro, Find X5, Find X5 Lite 5G, Find X3 Pro, Find X3 Neo 5G, Find X3 Lite 5G, Reno8 Pro 5G, Reno8 5G, Reno7 Pro 5G, Reno7 5G, Reno7, Reno7 Z 5G, Reno6 Pro 5G, Reno6 5G, Reno6 Z 5G, Reno5 Pro 5G, Reno5 Pro, Reno5 5G, Reno5 Z 5G, F21 Pro 5G, F21 Pro, F19 Pro+, K10 5G, K10, A96, A77 5G, A76, A74 5G. A partire dal 13 febbraio, saranno interessati dall’aggiornamento anche Find X2 Pro (India e Indonesia), Find X2 Pro Lamborghini Edition (India e Indonesia) e Find X2 (sempre i modelli dei mercati indiano e indonesiano); dal 14 gennaio si uniranno anche Reno8 (Indonesia) e F21s Pro (India).

Insomma l’azienda sta lavorando bene dal punto di vista degli aggiornamenti, anche considerando la sua nuova politica di supporto software che tecnicamente non è ancora entrata in vigore per i dispositivi sopra citati, ad ogni modo se siete possessori di uno smartphone tra quelli interessati non vi resta che recarvi nella Impostazioni del vostro dispositivo e controllare l’eventuale presenza dell’aggiornamento alla ColorOS 13, qualora non fosse ancora presente dovrete solo attendere un po’.

