In occasione del lancio di Fitbit Sense 2 e Versa 4 i due smartwatch non potevano contare su applicazioni di terze parti ma pare che la situazione stia cambiando, con conseguente miglioramento dell’esperienza offerta agli utenti che hanno deciso di acquistare questi device.

Ricordiamo che, al momento dell’esordio sul mercato, la scheda “App” della “Galleria” su Fitbit Sense 2 e Versa 4 presentava soltanto applicazioni create da Fitbit, come EDA Scan, SpO2, Relax, Esercizio, ECG, Timer, Allarmi, Notifiche, Meteo, Trova il mio telefono e Impostazioni.

A dicembre è finalmente arrivata Google Maps, seppur con delle importanti lacune, in quanto la navigazione con indicazioni passo-passo non funziona e il relativo tile non è disponibile.

Buone notizie per gli utenti di Fitbit Sense 2 e Versa 4

Di recente nella scheda delle applicazioni disponibili per i possessori di questi due smartwatch di Fitbit si è aggiunta una nuova app, chiamata MED ID 5.0 e realizzata da uno sviluppatore di terze parti con l’obiettivo di consentire agli utenti di portare sempre con loro le rispettive informazioni mediche.

Questa applicazione presenta il supporto specifico a Fitbit Sense 2 e Versa 4 e al momento non è chiaro se ciò sia intenzionale o frutto di un errore (e, pertanto, a breve verrà rimosso).

Il team di Fitbit non ha detto nulla sul fatto che le app di terze parti saranno supportate su questi due smartwatch, ad oggi non ha ancora fornito alcuna documentazione per eventuali sviluppatori interessati e non ha nemmeno reso noto quali “Fitbit OS” o SDK siano in esecuzione su questi due device.

Sempre a proposito di Fitbit Sense 2 e Versa 4, a dicembre il produttore ha rilasciato due nuove watch face per gli utenti abbonati al servizio Premium e riservate a tali device: la prima si chiama Trials e mostra le metriche più importanti mentre la seconda si chiama Streaks ed è dedicata al raggiungimento degli obiettivi giornalieri.

