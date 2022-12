Un documento di supporto di Fitbit annuncia che l’azienda si sta finalmente preparando a lanciare Google Maps sugli smartwatch Fitbit Sense 2 e Versa 4. Ecco come si presenta l’attesa funzionalità.

Google Maps è in arrivo su Fitbit Sense 2 e Versa 4

Non appena la funzionalità sarà disponibile, toccando l’immagine del profilo nell’app Fitbit e aprendo la pagina del dispositivo indossabile Sense 2 o Versa 4 verrà visualizzato un nuovo riquadro di Google Maps nella griglia superiore e l’utente verrà quindi guidato attraverso il processo di configurazione.

L’app informa l’utente del fatto che nel caso l’app Google Maps non sia installata è necessario toccare la galleria app e seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere l’app Google Maps al proprio dispositivo Fitbit, quindi tornare alla schermata precedente.

Google Maps su Fitbit può essere utilizzato per indicazioni stradali in bicicletta, in auto e a piedi, trasporto pubblico escluso, e si aprirà automaticamente sullo smartwatch Fitbit se la navigazione viene avviata sullo smartphone connesso tramite Bluetooth.

Per impostazione predefinita l’avvio automatico è impostato per la navigazione in bicicletta e a piedi e disattivato per la navigazione in auto, tuttavia è possibile attivarlo e disattivarlo per ciascuna modalità, mentre il processo manuale prevede di avviare Google Maps sullo smartwatch e toccare su “Visualizza” per vedere il percorso attuale.

Scorrendo verso l’alto è possibile visualizzare i prossimi due passaggi di navigazione e la destinazione, inoltre è consentito richiedere all’app Google Maps sullo smartphone di visualizzare tutti i passaggi successivi toccando “Anteprima”, sospendere la navigazione sullo smartwatch e continuare la navigazione sullo smartphone e infine riprendere la navigazione sullo smartwatch toccando “Visualizza”.

Toccando “Esci” viene annullata la navigazione sullo smartwatch e sullo smartphone e una volta completata la navigazione in bicicletta o a piedi Google Maps fornirà un riepilogo dell’attività.

Da non perdere: Migliori smartwatch con e senza Wear OS | Dicembre 2022