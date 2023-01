La serie Redmi Note 12 è stata presentata a fine ottobre, ma per il momento è relegata al mercato cinese. Le indiscrezioni che indicavano dicembre come mese di lancio globale hanno toppato, e dunque perché non approfittare di questa offerta su uno dei predecessori? Redmi Note 11 viene proposto a un prezzo davvero niente male, ottimo se state cercando uno smartphone dal buon rapporto qualità prezzo e non volete spendere tanto.

Redmi Note 11 torna in super offerta, stavolta senza coupon

Redmi Note 11 è stato lanciato sul mercato italiano lo scorso febbraio, e potrebbe essere seguito dal successore nello stesso periodo di questo 2023. Nell’attesa, potrebbe valere la pena dare una possibilità al modello attuale, che non ha troppo tempo sulle spalle e può offrire diverse soddisfazioni per la cifra richiesta: soprattutto se stiamo parlando della proposta a disposizione su eBay in queste ore.

Lo smartphone offre un display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e fotocamera da 16 MP integrata in un foro, e un cuore formato dal SoC Qualcomm Snapdragon 680, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (nella versione protagonista dello sconto). Mette poi a disposizione una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP e per la profondità di campo da 2 MP. Niente connettività 5G, ma a bordo abbiamo comunque 4G dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, porta infrarossi e porta per il jack da 3,5 mm, sempre più una rarità di questi tempi. Il lettore d’impronte è laterale, integrato nel tasto di accensione e spegnimento. La batteria è generosa con i suoi 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W con cavo.

Redmi Note 11 è stato lanciato a febbraio 2022 al prezzo consigliato di 249,90 euro per la versione 4-128 GB, ma in queste ore potete acquistare questa stessa variante in offerta su eBay a 172 euro nella colorazione Graphite. Il venditore ha migliaia di feedback positivi e possibilità di pagamento tramite PayPal (che eventualmente offre la rateizzazione in tre mesi). Se siete interessati potete seguire il link qui sotto, mentre per le indecisioni dell’ultimo momento potete consultare la nostra recensione.

