Google Pixel 7 non vi convince del tutto e non volete spendere troppo per arrivare a Pixel 7 Pro? La scelta giusta potrebbe ricadere sul predecessore di quest’ultimo, Google Pixel 6 Pro, attualmente in offerta su Amazon sotto ai 600 euro nella colorazione Nero Tempesta. Vediamo come approfittarne.

Google Pixel 6 Pro è in offerta su Amazon con 300 euro di sconto

Google Pixel 7 Pro fa fatica a scendere troppo al di sotto degli 800 euro, e allora perché non dare una possibilità a Google Pixel 6 Pro? Certo, lo smartphone ha alle spalle un annetto in più (perlomeno negli Stati Uniti), ma vi consente di risparmiare anche una bella quantità di soldi. Il dispositivo è stato lanciato in Italia solamente lo scorso febbraio e mette a disposizione un hardware tuttora molto interessante: a bordo abbiamo schermo AMOLED LTPO da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato, SoC Google Tensor affiancato da 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, connettività 5G dual SIM (con supporto eSIM), Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.2, GPS, porta USB Type-C e batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 30 W o wireless da 23 W.

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera anteriore grandangolare da 11 MP integrata tramite foro, e da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e da un sensore periscopico da 48 MP con zoom ottico 4x, con messa a fuoco laser. Lo smartphone è stato lanciato con Android 12 e attualmente dispone di Android 13, ma riceverà aggiornamenti della versione del robottino almeno fino all’ottobre 2024 e patch di sicurezza almeno fino all’ottobre 2026.

Google Pixel 6 Pro è stato lanciato in Italia a febbraio 2022 al prezzo consigliato di 899 euro, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon a 598,18 euro nella colorazione nera, con uno sconto di circa 300 euro. Il sito offre la possibilità di pagarlo anche in rate mensili senza interessi. Se siete interessati o volete anche solo dargli un’occhiata potete seguire il link qui sotto, mentre se siete indecisi potete consultare la nostra recensione.

Acquista Google Pixel 6 Pro in offerta su Amazon

Leggi anche: Recensione Google Pixel 6 Pro