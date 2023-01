TCL ha scelto il CES 2023 di Las Vegas come vetrina per la presentazione della sua nuova serie di smart TV, dispositivi che possono vantare le piattaforme Google TV e Roku.

Il più grande cambiamento dal punto di vista del look nella gamma 2023 di TCL è rappresentato dall’introduzione di un design “senza cornice” in tutte le fasce di prezzo: che si decida di acquistare un piccola TV o un modello 4K di fascia alta non cambia, in quanto in tutti i casi le cornici saranno ridotte al minimo, con un aspetto premium.

Ecco le nuove smart TV di TCL per il 2023

Iniziando dalla serie TCL S, il modello S3 include la risoluzione 1080p con supporto HDR (con dimensioni che vanno da 32 pollici a 43 pollici) mentre con S4 si avranno a propria disposizione Dolby Vision HDR, Dolby Atmos e MEMC (con dimensioni da 43 pollici a 85 pollici).

Passando alla serie TCL Q, il modello base è Q6, che potrà contare sul supporto a più colore grazie alla tecnologia Quantum Dot (con un 66% di luminosità in più rispetto alle TV non QLED) e su un refresh rate VRR a 120 Hz (con dimensioni da 50 pollici a 75 pollici).

TCL Q7 sarà in grado di garantire un livello di luminosità ancora più elevato, avrà un refresh rate a 120 Hz (con supporto alla funzione Game Accelerator 240 per arrivare a un refresh rate di 240 Hz VRR) e supporterà IMAX Enhanced (con dimensioni da 55 pollici a 85 pollici).

Quindi il modello più interessante, TCL QM8, dotato di teconologia mini-LED ULTRA (con 2.300 zone dimming), luminosità raddoppiata rispetto alla generazione precedente e supporto Wi-Fi 6 (con dimensioni da 65 pollici a 98 pollici).

Il produttore non ha precisato quale sistema operativo verrà fornito su tutti questi modelli, limitandosi a rendere noto che sarà Google TV o Roku. Probabilmente la serie Q potrà contare sulla piattaforma di Google.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire prezzi e disponibilità.

Potrebbe interessarti anche: le migliori smart TV del mese