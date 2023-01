Il nuovo anno è ormai iniziato e anche Samsung, così come gli altri principali produttori di tecnologia, si preparano al primo importante appuntamento del settore: ci riferiamo al CES 2023 di Las Vegas, manifestazione che prenderà il via il 4 gennaio.

Ebbene, il colosso coreano è una delle aziende più all’avanguardia per quanto riguarda i pannelli OLED, rivelandosi spesso capace di anticipare tutte le altre con importanti innovazioni nel settore dei display e ciò potrebbe verificarsi ancora una volta nei prossimi giorni in occasione dell’evento di Las Vegas.

Samsung Display ha pronta una nuova sorpresa

Samsung è già divenuta una delle aziende leader per gli smartphone pieghevoli e pare che sia pronta ad alzare l’asticella: al CES 2023, infatti, dovrebbe mostrare il primo pannello OLED pieghevole e scorrevole.

Stando a quanto viene riportato dai media coreani, Samsung Display avrebbe deciso di fornire una dimostrazione di questo suo innovativo prodotto soltanto a una ristretta cerchia di società partner mentre il grande pubblico dovrà avere ancora pazienza per scoprire il frutto del lavoro del team di ingegneri del colosso tecnologico.

Pare che Samsung definisca questo nuovo display come una sorta di pannello ibrido e, una volta che è aperto, una parte aggiuntiva dello schermo fuoriesce.

In sostanza, sarebbero tre le posizioni possibili: completamente piegato (con una diagonale di 8 pollici), aperto (con una diagonale di 10 pollici) e completamente aperto (con una diagonale di 12,4 pollici).

Stando a quanto viene riferito, Samsung sta testando questo pannello per dispositivi che possono variare (da smartphone a tablet e persino a laptop) a seconda delle esigenze di un utente e ovviamente tali device sarebbero particolarmente costosi.

Al momento non è chiaro quando Samsung Display avvierà la produzione di massa di questi schermi, in quanto anche i produttori di dispositivi devono implementare tecnologie adeguatamente avanzate per sfruttare le potenzialità di una soluzione di questo tipo (basti pensare alle cerniere e alle piastre metalliche di cui avranno bisogno).

in copertina Samsung Galaxy Z Fold4