Samsung Galaxy A54 5G è nell’aria da diverso tempo e ora sembra ancora più vicino al rilascio ufficiale, in quanto l’imminente smartphone di fascia media di Samsung è stato appena individuato sul sito Web di certificazione Bluetooth SIG che riporta alcuni dettagli del dispositivo.

Samsung Galaxy A54 5G certificato da Bluetooth SIG, il lancio è sempre più vicino

La piattaforma di certificazione conferma che Samsung Galaxy A54 5G ha il numero di modello SM-A546V e rivela che questo smartphone supporterà la connettività Bluetooth 5.3. Il documento di certificazione rivela inoltre che il dispositivo sarà trainato dal chipset Samsung Exynos e che verrà fornito con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Secondo i render trapelati il mese scorso Samsung potrebbe adottare un design simile a quello di Galaxy S23 per quanto riguarda gli obiettivi fotografici che questa volta potrebbero essere tre. A quello principale dovrebbero aggiungersi quello per gli scatti ultra-grandangolari e uno per le macro, ma non sarebbe presente alcun sensore di profondità.

Lo schermo dovrebbe essere piatto e di tipo Infinity-O, con foro centrale per la fotocamera anteriore. Il pannello potrebbe essere un AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz.

Precedenti indiscrezioni suggeriscono la presenza di una fotocamera principale da 50 MP, una batteria da 5000 mAh, 6 GB di RAM, 128 GB di storage e SoC Exynos 7904.

In base alle generazioni precedenti, Samsung Galaxy A54 potrebbe essere lanciato nel mese di marzo 2023 in compagnia di altri modelli della gamma Galaxy A, tra i quali potrebbe non esserci Samsung Galaxy A74.

