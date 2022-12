Samsung ha quasi concluso il rollout della sua interfaccia One UI 5.0 basata su Android 13. Il lancio è avvenuto senza particolari intoppi, tuttavia sono stati segnalati problemi con alcuni dispositivi indossabili Fitbit su determinati smartphone Samsung.

OneUI 5.0 crea problemi di sincronizzazione tra i dispositivi Fitbit e alcuni smartphone pieghevoli Samsung

Secondo varie segnalazioni degli utenti il processo di sincronizzazione su Fitbit Charge 5 e Fitbit Luxe si interrompe bruscamente su alcuni dispositivi Samsung Galaxy dopo che sono stati aggiornati alla One UI 5.0, in particolare gli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold.

Dopo che più utenti hanno lamentato questo inconveniente, Fitbit ha riconosciuto ufficialmente il problema. Un moderatore dell’azienda ha affermato che il team di supporto ha identificato la causa principale del bug e sta lavorando a una correzione che prevede di rilasciare tramite un aggiornamento dell’app all’inizio del 2023.

Come soluzione temporanea il moderatore ha suggerito di provare a sincronizzare i dispositivi Fitbit utilizzando un altro smartphone che supporta l’app Fitbit.

Per alcuni utenti di Samsung Galaxy Z Flip l’aggiornamento F711BXXU3DVL9/F711BOXM3DVL9/F711BXXU3DVL9 rilasciato il 23 dicembre sembra aver risolto il problema, mentre i tipici rituali come il ripristino del dispositivo, la cancellazione della cache dell’app o la reinstallazione dell’applicazione non sembrano risolvere il problema.

