Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug che vengono riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che sia sempre migliore.

Nei mesi scorsi è emerso che il team di WhatsApp è al lavoro su una funzionalità per introdurre un ulteriore livello di sicurezza per accedere al proprio account: ci riferiamo a una richiesta di approvazione che gli utenti dovranno dare per confermare di volere spostare il proprio account WhatsApp su un altro dispositivo (si tratta di una soluzione che potrebbe rivelarsi utile nel caso in cui si dovesse avere condiviso per sbaglio il proprio codice a 6 cifre).

Un’altra comoda novità per WhatsApp

Negli ultimi giorni gli sviluppatori hanno introdotto un’altra novità al riguardo, ossia la possibilità di ottenere il codice a 6 cifre direttamente all’interno di WhatsApp:

Così come viene mostrato da questi screenshot, nella pagina per la verifica viene aggiunta un’ulteriore opzione con la quale viene offerta agli utenti la possibilità di ricevere il codice a 6 cifre sul telefono principale.

Al momento questa funzione è limitata ad alcuni beta tester (dovrebbe essere supportata dalla versione 2.23.1.11) ma nel corso delle prossime settimane il team di sviluppatori dovrebbe estenderla anche ad altri. Basta avere un po’ di pazienza.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anteprima tutte le novità studiate dal team di sviluppatori di WhatsApp avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure scaricando i file APK delle varie versioni beta da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp