Tra qualche giorno, il 26 Dicembre per la precisione, REDMAGIC annuncerà il top di gamma REDMAGIC 8PRO e, per tenere alta l’attenzione sul device, ha cominciato a snocciolare alcune delle sue specifiche salienti.

Un sistema di raffreddamento al top

Nell’ultimo teaser diffuso, il brand cinese si è soffermato sulla tecnologia di raffreddamento prevista per REDMAGIC 8PRO, rappresentata da un sistema a liquido con camera di vapore da 2068 mm³ e doppia pompa 3D “ice level”, all’insegna di un assetto che dovrebbe migliorare del 100% la conducibilità termica di una normale VC (vapor chamber).

Da precedenti indiscrezioni REDMAGIC 8PRO migliorerà il coinvolgimento multimediale attraverso vari sistemi. Dal lato audio vi saranno due speaker 1115K+1216 e un’ampia camera di risonanza sonora, oltre al supporto alla tecnologia Qualcomm Sound apprezzata per la sua bassa latenza (48 ms) e un suono senza perdita di qualità (96 KHz). Non mancherà il chip auto-prodotto Red Core R2, incaricato di gestire gli effetti sonori, le vibrazioni, il tocco e la pressione dei trigger dorsali.

In tema “visuale”, REDMAGIC 8PRO dovrebbe montare uno schermo fornito da BOE, un pannello OLED da 6,8 pollici con un rapporto screen-to-body del 93,7%. La fotocamera frontale dovrebbe usare un sensore da di 8 megapixel mentre sul retro l’array fotografico sarà triplo, con un sensore principale da 50 megapixel, un ultra grandangolare da 8 megapixel e un macro da 2 megapixel.

Se le voci dovessero rivelarsi vere infine, ad animare Red Magic 8PRO potrebbe essere, per la prima volta in uno smartphone da gaming, il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. A fornire l’energia, come visto in precedenza, dovrebbe essere una batteria da 5.000/6.000 mAh con carica ultra rapida a 165 W. Per quanto riguarda il software invece, sotto l’interfaccia proprietaria è attesa la presenza di Android 13.