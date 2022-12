Nubia ha già anticipato il lancio della serie RedMagic 8 affermando che lancerà il primo smartphone da gioco al mondo dotato del SoC Snapdragon 8 Gen 2.

Una nuova indiscrezione oggi ha rivelato alcune specifiche dello smartphone da gioco RedMagic 8 Pro. Le informazioni trapelate riguardano la batteria, la fotocamera, il display e altre specifiche dello smartphone.

RedMagic 8 Pro punta su un display piatto e una tripla fotocamera

Il noto informatore Digital Chat Station ha rivelato che RedMagic 8 Pro sfoggerà un display OLED da 6,8 pollici piatto, senza specificare la frequenza di aggiornamento.

Il leaker ha inoltre aggiunto che lo smartphone RedMagic offrirà una fotocamera frontale da 16 MP e una fotocamera posteriore tripla composta da un sensore principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 8 MP e un obiettivo da 2 MP.

Secondo quanto riportato RedMagic 8 Pro sarà alimentato una batteria da 5.000 o 6.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 165 W e misurerà 163,98×76,35× 8,9 mm con un peso di circa 228 grammi.

In precedenza è già stato confermato che RedMagic 8 Pro adotterà un SoC Snapdragon 8 Gen 2 e possiamo aspettarci varianti con 8 GB, 12 GB, 16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna.

Nubia potrebbe dotare lo smartphone di un chip Red Core rinnovato per migliorare l’esperienza di gioco e l’audio, inoltre è probabile che sarà dotato di grilletti personalizzabili per i giochi come il modello precedente RedMagic 7 Pro.

RedMagic 8 Pro dovrebbe adottare un adeguato sistema di raffreddamento e includere Android 13 con interfaccia utente RedMagic personalizzata. RedMagic 8 Pro dovrebbe debuttare in mercati selezionati nel primo trimestre del 2023.

In copertina: Nubia RedMagic 7 Pro

