Qualche mese fa YouTube ha apportato modifiche strutturali all’interfaccia sia su web che sulle app mobile. Le novità non sono di certo terminate: negli ultimi giorni YouTube per Android sta testando una nuova barra di avanzamento dei video più minimale e coerente col tema attualmente in uso sul dispositivo.

Come cambia la barra di avanzamento

Quando si guarda passivamente un video – non interagendo con i comandi del player video – la barra di avanzamento di YouTube risulta di colore bianco invece del solito rosso. L’interazione con la barra o il tocco sul video in riproduzione per far apparire i controlli riporta la stessa nella precedente colorazione rossa. Questa modifica contribuisce a far sì che l’interfaccia utente sia il meno invadente possibile, il che è qualcosa a cui YouTube ha lavorato con il recente rilascio in versione stabile della modalità Ambient.

Al di fuori del lettore video, il rosso è ancora utilizzato nel feed principale e in ogni altra sezione dell’app, quindi il cambiamento è chiaramente volto a migliorare l’esperienza di visione dei video. Il rosso, in quanto colore principale di YouTube, non è certo destinato a scomparire.

Come è possibile vedere dalle foto, la barra di avanzamento rimane rossa e con il classico design quando si utilizza un tema chiaro. Non è chiaro se questo sia il comportamento previsto dagli sviluppatori – con il rosso su bianco che risalta di più e affatica meno la vista – o se faccia parte del test attualmente in corso e sia possibile soggetto a ulteriori modifiche. Con tutta probabilità il colore della barra di avanzamento è pensato per essere dinamico e adattarsi al tema attualmente in uso sul dispositivo.

Quando sarà disponibile la nuova barra di avanzamento

Questa modifica non è ampiamente diffusa ed è attiva solo su una selezione di dispositivi, dando così la possibilità di testarla in anteprima a un ristretto numero di utenti e fornire feedback volti a migliorare l’esperienza utente prima del roll-out globale.

Attualmente non sono state rilasciate note ufficiali da parte del team Google, quindi non ci resta che attendere per constatare se si tratta di un mero test destinato ad essere cestinato o se la modifica sarà effettiva e visibile per tutti gli utenti e su tutti i dispositivi. Nel frattempo, vi consigliamo di aggiornare l’app di YouTube all’ultima versione ufficiale dal Play Store di Google per cercare di ricevere in anteprima la novità grafica e toccare con mano il suo funzionamento.