Quando si tratta di scegliere un nuovo smartphone, gli utenti più smaliziati danno molta importanza al funzionamento del motore della vibrazione. Tuttora ci sono grandi differenze nel feedback tattile degli smartphone: la tecnologia utilizzata negli smartphone top di gamma più costosi è molto più sensibile e precisa di quella utilizzata nei dispositivi base di gamma più economici.

Per questo motivo Google ha pianificato l’introduzione di una nuova funzione per Android 13 che influenzerà, positivamente, anche i Pixel meno pregiati. La funzione si chiama “Vibrazione Adattiva” e permette di adattare automaticamente l’intensità della vibrazione in base alle condizioni di utilizzo.

A new "adaptive alert vibration" feature is mentioned in SettingsGoogle. This feature "reduces vibration strength while your phone is still and the screen is facing up." However, it's hidden right now and requires a flag to surface (sadly haven't been able to root my Pixel yet!) — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 13, 2022

Come funziona questa novità

Il funzionamento dovrebbe essere tanto semplice per l’utente quanto complesso per il software che gestisce la funzione: se il telefono è appoggiato su un tavolo non deve emettere una forte vibrazione in caso di notifiche o chiamate in arrivo. Situazione diversa è se si trova, ad esempio, in una borsa: in questo caso deve emettere una vibrazione più forte affinché l’utente riesca a percepire in modo chiaro l’arrivo di una notifica. Questa nuova funzione ha quindi il compito di riconoscere la differenza di posizionamento dello smartphone e regolare il feedback aptico di conseguenza. Il tutto in modo dinamico e automatico. L’utente non deve preoccuparsi di nulla: deve solo attivare a priori la funzione nelle Impostazioni affinché sia disponibile e pronta all’uso.

Google sembra stia avendo un occhio di riguardo anche per i suoi dispositivi di fascia media. Sembra che questa nuova funzione sarà presente anche sul Pixel 6a senza limitazioni e che sarà quindi specificatamente progettata anche per i telefoni con motori della vibrazione di qualità inferiore. Questo dimostra come il colosso americano voglia impegnarsi e prestare attenzione anche ad hardware più vecchi ed economici allungando la vita utile dei suoi smartphone anche in termini di novità software.

Quando arriverà l’aggiornamento

Qualche giorno fa vi abbiamo svelato le novità di Android 13 QPR2 Beta 1 che introduce tante funzioni interessanti. Sebbene non sia ancora presente in questa versione, con tutta probabilità l’arrivo di questa nuova funzionalità è previsto con l’aggiornamento di marzo di Android 13.