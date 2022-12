Quello di Lenovo è un nome che non ha bisogno di presentazioni né tra gli appassionati di tecnologia né tra chi è semplice utilizzatore di questi strumenti: i suoi computer fissi e portatili — ThinkPad su tutti, ma non solo — sono estremamente conosciuti e apprezzati; i tablet Android del brand sono tra i più scelti nella fascia bassa ma offrono delle alternative interessanti anche per gli utenti più esigenti. Lenovo opera anche nel mondo degli smartphone, sebbene da qualche anno a questa parte la sua presenza sia legata quasi esclusivamente al brand Motorola; presto, comunque, potrebbe esserci una novità interessante in questo ambito: sono appena trapelati indizi curiosi a proposito di un presunto ThinkPhone.

Lenovo ThinkPhone: render e specifiche presunti

Dopo i ThinkPad e i ThinkBook, dunque, potrebbe arrivare il momento dei ThinkPhone: stando al report della fonte, il brand cinese starebbe progettando un lancio anche in tempi piuttosto brevi e il nome in codice di questo dispositivo sarebbe “Bronco”.

Partendo dal design, Lenovo ThinkPhone sarebbe moderno ma non esattamente rivoluzionario: i render mostrano un foro centrale per accogliere la fotocamera anteriore da 32 MP con autofocus; lo schermo sarebbe un POLED piatto da 6,6 pollici con risoluzione di 2.400 x 1.080 pixel, luminosità di picco di 1.200 nit e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Il display sarebbe circondato da un frame in alluminio e lo smartphone avrebbe dimensioni esterne pari a 158,7 x 74,4 x 8,3 mm e un peso di 189 grammi. Tornando alla parte estetica, le immagini mostrano una cover posteriore in colorazione opaca con una finitura apparentemente ruvida e una trama che ricorda il kevlar, con tanto di logo “ThinkPhone” inciso nella parte bassa. Rimanendo sul retro, si nota un comparto fotografico composto da tre unità: una principale da 50 MP, una 13 MP con ottica telephoto e una 2 MP per i dati di profondità.

Il cervello di questo presunto Lenovo ThinkPhone sarebbe il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, dunque non il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 2. Due i tagli di memoria previsti: 8 GB + 128 GB e 12 GB + 256 GB. Per chiudere il quadro, lo smartphone sarebbe certificato IP68 contro acqua e polvere e avrebbe una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida TurboPower fino a 68 W e fino a 15 W in modalità wireless. Detto del supporto dual SIM, del sensore di impronte in-display, dei due microfoni, degli speaker stereo e della connettività 5G e NFC, il sistema operativo dovrebbe essere Android 13 out of the box.

Per quanto riguarda la parte software, la fonte menziona funzioni per la condivisione rapida di file, per il multitasking e per un utilizzo collaborativo in integrazione con il notebook.

