Mancano meno di 48 ore al termine della promozione Google su Amazon che vede un interessante omaggio (potremmo quasi chiamarlo natalizio) a chi acquista Google Pixel 7 Pro o Google Pixel 7. Date le poche offerte sui nuovi top di gamma di casa Mountain View, l’offerta in oggetto spicca per interesse, dato che ad essere fornite in regalo sono le Google Pixel Buds A-Series.

In entrambi i casi i prodotti in offerta sono venduti e spediti da Amazon e consentono di risparmiare il costo delle cuffie true wireless (pari a 99 euro): il modello base è disponibile a 649 euro mentre la variante Pro è disponibile a 899 euro.

La serie Google Pixel 7 in offerta su Amazon con un regalo

Ricordiamo che stiamo parlando di due smartphone di fascia alta, così come ci viene confermato dalle loro schede tecniche:

Scheda tecnica Google Pixel 7

display gOLED da 6,32 pollici, con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 90 Hz

processore Google Tensor G2 con chip per la sicurezza Titan M2

8 GB di RAM LPDDR5X

128 GB o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra grandangolare da 12 megapixel

fotocamera anteriore da 10,8 megapixel (integrata attraverso un piccolo foro nel display)

5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, NFC, GPS, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C 3.1

batteria da 4.355 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata da 20 W, wireless e wireless inversa)

scocca con certificazione IP68 contro acqua e polvere

Scheda tecnica Google Pixel 7 Pro

display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz

processore Google Tensor G2 con chip per la sicurezza Titan

12 GB di RAM LPDDR5X

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 48 megapixel

fotocamera frontale da 11 megapixel

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, NFC, GPS, Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.1

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida via cavo a 23 W e alla ricarica wireless)

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare di questa nuova promozione, non dovete fare altro che cliccare sui seguenti link:

Acquista Pixel 7 con Google Pixel Buds A-Series a 649 euro su Amazon

Acquista Pixel 7 Pro con Google Pixel Buds A-Series a 899 euro su Amazon