Android Automotive si occupa della gestione dell’auto nella sua totalità, interagendo con tutti gli apparati della vettura. Android Automotive sta diventando sempre più centrale nei progetti di Google . Il sistema operativo basato su Android e creato ad hoc per le auto si differenzia da Android Auto per la sua completezza. Se Android Auto gestisce solo l’infotainment,si occupa della gestione dell’auto nella sua totalità, interagendo con tutti gli apparati della vettura.

Le novità annunciate da Honda

Lo scorso settembre Honda ha annunciato la propria volontà di introdurre Android Automotive sulle proprie auto e la prima ad adottare questo sistema operativo sarà il modello Accord, già annunciata qualche settimana fa e in commercio a partire dal 2023. Verosimilmente quindi l’auto sarà presente nei concessionari già dal prossimo mese.

Android Automotive sarà disponibile nella versione standard sulla configurazione top di Accord Turing. I produttori di auto hanno infatti la possibilità di modificare l’interfaccia del sistema operativo, adattandolo alle proprie esigenze come casa automobilistica ma anche alle esigenze del modello dell’auto. In questo caso Honda ha confermato di aver messo mano all’UI personalizzando l’interfaccia stock.

Il sistema operativo di Google funzionerà su un display touchscreen verticale da 12.3 pollici che Honda promuove come il più grande mai realizzato. L’interfaccia sarà gestita dai pulsanti funzione virtuali posti a sinistra per Home, Indietro, Google Assistant, Google Maps, Radio FM e Smartphone Projection (funzione che permette di interfacciare lo smartphone con auto e che sarà compatibile con Android Auto e Car Play).

Honda ha introdotto diverse icone nella status bar che appaiono sul lato superiore a destra insieme alle notifiche. C’è anche il supporto vocale ad “Hey Google” ed possibile fare alcune domande anche mentre si è alla guida, come ad esempio: “Quanto veloce sto guidando? Riuscirà l’auto a portarmi a destinazione?”. O ancora: “Imposta la temperatura del passeggero su 20 gradi”, e così via.

Previous Next Fullscreen

Nella parte inferiore dello schermo sono posizionati alcuni widget come un orologio analogico e i controlli audio (dai quali è possibile controllare il player di YouTube Music, se in riproduzione). Il launcher, che è completamente personalizzabile, mostra otto icone per pagina, incluse le app Android installate e altre funzionalità dell’auto.

Il software sarà unico per tutti i modelli mentre sono previste altre funzionalità hardware sulle linee più costose e accessoriate del modello Accord 2023 tra i quali un display da 10.2 pollici per la strumentazione digitale per il guidatore, un head-up display da 6 pollici (conosciuto anche come Hud e che integra la comune strumentazione) e infine una ricarica wireless da 15W.