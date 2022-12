Il celebre browser Vivaldi, prodotto da Vivaldi Technologies, società fondata da Jon Stephenson von Tetzchner, ex cofondatore e CEO di Opera Software, è stato aggiornato alla versione 5.6 per Android.

Questo aggiornamento porta diverse novità tra cui un nuovo menù personalizzabile, il supporto ai dispositivi di autenticazione hardware (come ad esempio i prodotti YubiKey), una navigazione migliorata e tanto altro.

Un nuovo menù personalizzabile

L’obiettivo di Vivaldi è sempre stato quello di differenziarsi dagli altri browser, fornendo all’utilizzatore ampia libertà di utilizzo. Questo è stato permesso grazie alle infinite personalizzazioni del browser: è possibile infatti modificare ogni singolo parametro a proprio piacimento.

La società sta continuando nella stessa direzione di sempre e anche con quest’ultimo aggiornamento si amplia la possibilità di personalizzazione offerta.

Come per la versione desktop, con l’ultimo aggiornamento anche la versione Android permette la possibilità di modificare a proprio piacimento i pulsanti funzione presenti nella Menu Bar. Ora è possibile infatti spostare, rimuovere o aggiungere le funzioni che l’utente ritiene più utili al proprio utilizzo o che comunque utilizza più spesso, dando la possibilità di creare un vero e proprio workflow di utilizzo con una personalizzazione tailor made.

Come si può vedere dall’immagine, è possibile scegliere tra due diversi menù preimpostati (Preset 1 e Preset 2) o addirittura crearne uno completamente personale (Custom layout). È importante ricordare che per ogni Menu Bar è possibile mostrare massimo 5 funzioni.

Per personalizzare a proprio piacimento il Menu Bar è sufficiente andare In Impostazioni → Generali → Menu.

Login più sicuri con i dispositivi di autenticazione

Oltre alla personalizzazione estrema, Vivaldi mette in primo piano anche la sicurezza, argomento sempre più preponderante nella vita di tutti noi.

Per questo, l’azienda ha implementato il supporto ai dispositivi di autenticazione hardware. Questi dispositivi hanno lo scopo di proteggere l’accesso a computer, reti e servizi online tramite l’autenticazione a due fattori che fa uso delle OTP (One Time Password), già presenti su supporti digitali come le app Google Authenticator, Authy, Duo Mobile e altre. L’utilizzo di una chiave di sicurezza hardware che si collega alla porta USB-C del proprio dispositivo fornisce un ulteriore livello di protezione contro il furto delle password.

Accesso rapido a Vivaldi Social

Vivaldi è attenta a nuovi modi di socializzazione online. È per questo che con la versione 5.6 ha introdotto Vivaldi Social, una nuova integrazione con Mastodon, social alternativo a Twitter molto in voga nelle ultime settimane, per i membri di Vivaldi Community. L’accesso rapido è disponibile dal menù rapido di avvio ed è presente insieme alle altre scorciatoie rapide.

Tante altre novità in Vivaldi 5.6

Oltre queste due significative novità, sono state aggiunte altre funzioni che vanno a migliorare sensibilmente l’esperienza utente.

È stata aggiunta la possibilità di ‘mettere a fuoco’ il campo di ricerca quando si apre una nuova scheda. Questo dovrebbe aiutare l’utente a risparmiare tempo perché appena si apre una nuova scheda l’interfaccia andrà a focalizzarsi direttamente sulla barra di ricerca facendo comparire immediatamente la tastiera per una più rapida ricerca e consultazione dei risultati. Per attivare questa nuova funzione è sufficiente andare in Impostazioni → Schede e attivare la voce corrispondente.

L’aggiornamento introduce una nuova opzione sulla tastiera che può mostrare automaticamente la voce del riempimento automatico delle password nel caso in cui ci siano credenziali salvate per il sito che si sta navigando.

YOU come nuovo motore di ricerca

Vivaldi offre sempre più alternative, non solo per quanto riguarda la personalizzazione ma anche per la privacy: è stato infatti introdotto YOU come nuovo motore di ricerca, disponibile tra la selezione di quelli già presenti. Attualmente il motore di ricerca You.com è disponibile negli Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Canada. Non è al momento disponibile in Italia.

Changelog della versione 5.6

Di seguito, per chi vuole approfondire, è presente il changelog completo di tutte le novità introdotte con la nuova versione.