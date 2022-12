Torniamo a parlarvi di Android Auto, giusto ieri abbiamo visto come Coolwalk, la nuova interfaccia grafica introdotta da circa un mese nella versione beta del servizio, abbia iniziato a diffondersi in maniera più capillare, con diversi utenti che da un momento all’altro si sono ritrovati con la nuova UI sui propri sistemi infotainment. Ora da Reddit giungono notizie confortanti per alcuni utenti, dotati di vetture con sistemi di infotainment con le manopole.

Coolwalk fa pace con le manopole dei sistemi di infotainment

Circa un mese fa vi abbiamo riportato l’ennesima notizia inerente ai bug di Android Auto, la piattaforma infatti aveva iniziato a creare problemi alle vetture dotate di sistemi di infotainment con manopole; l’ennesimo di una lunga serie di bug, non consentiva agli utenti di interagire correttamente con il sistema, soprattutto utilizzando Google Maps, motivo per cui inizialmente non era chiaro se la colpa fosse da imputare all’applicazione in questione o ad Android Auto stesso.

Ad ogni modo, nelle ultime ore svariati utenti hanno riportato la loro testimonianza su Reddit, annunciando l’arrivo della nuova interfaccia Coolwalk sui sistemi dotati di manopole, che inizialmente non potevano beneficiare della nuova UI; il motivo era probabilmente riconducibile al fatto che Google avesse bisogno di ulteriore tempo per ottimizzare l’utilizzo della nuova interfaccia con quella tipologia di sistema di input.

Non sembra esserci al momento una casistica precisa, non ci sono modelli di auto particolari che stanno ricevendo la nuova grafica e pare dunque il classico rilascio a scaglioni a cui Google ci ha abituati; una cosa in comune a tutte le segnalazioni però c’è, si tratta delle tempistiche di comparsa di Coolwalk che sembrano improvvise e repentine, un utente sostiene addirittura di essere entrato in un negozio con la vecchia interfaccia, per poi trovare al suo ritorno in auto già installato e pronto Coolwalk.

Il fatto che Google abbia deciso di ampliare la rosa di dispositivi compatibili con la nuova interfaccia di Android Auto è sicuramente positivo, nonostante ormai la maggior parte delle vetture siano dotate di touchscreen, sono ancora molti i veicoli che si affidano a sistemi dotati di manopole; il rilascio è comunque ancora legato alla versione beta del servizio, e non ci sono indicazioni temporali circa l’arrivo nella versione stabile.

Potrebbe interessarti anche: Android Auto si rifà il look: ecco come provare la nuova interfaccia