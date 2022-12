Meta, società proprietaria di servizi quali Facebook, Instagram e WhatsApp sta per introdurre ufficialmente il supporto agli avatar nella famosa applicazione di messaggistica istantanea.

Gli avatar potranno essere utilizzati come immagini profilo e come sticker su WhatsApp

Gli avatar, personaggi personalizzabili già disponibili sui social network dell’azienda come Facebook e Instagram, stanno per arrivare anche su WhatsApp; dopo un periodo di test nella versione beta dell’app, che non ha però visto coinvolti tutti gli utenti partecipanti al programma, la nuova funzione si appresta a raggiungere anche la versione stabile dell’applicazione di messaggistica.

Stando al comunicato dell’azienda, la novità è in fase di rilascio a partire dalla giornata odierna e consentirà agli utenti di utilizzare gli avatar sia come immagine profilo, sia come sticker da inviare tramite chat.

La nuova funzione sarà dunque disponibile per tutti gli utenti entro le prossime settimane, l’azienda vuole probabilmente spingere maggiormente la diffusione degli avatar in prospettiva futura, considerando che punta ad utilizzare questo mezzo per rappresentare gli utenti nel metaverso.

WABetainfo lancia una nuova community su WhatsApp fino a 5000 membri

Dopo la recente introduzione delle community in WhatsApp, il noto portale di informazione WABetainfo ha deciso di dare l’opportunità agli utenti di ricevere informazioni su WhatsApp direttamente in WhatsApp; lo scopo è ovviamente quello di aumentare la diffusione delle notizie inerenti al servizio di messaggistica, visto che oltre al portale web c’è anche un apposito server Discord a disposizione degli appassionati.

Per fare ciò, è stata creata una nuova community su WhtasApp che può accogliere fino a 5000 membri; attualmente però c’è un piccolo problema legato alla privacy, per come sono strutturate al momento le community, tutti i membri possono vedere il numero di telefono degli altri partecipanti. Nonostante Meta abbia intenzione di implementare la possibilità di nascondere il proprio numero telefonico all’interno delle community in futuro, attualmente i membri di WABetainfo hanno deciso di optare per una soluzione alternativa: la nuova community infatti contiene attualmente solo un “gruppo di annunci”, in cui nessuno degli utenti ha facoltà di visualizzare l’elenco dei partecipanti (e di conseguenza il numero di telefono) ad eccezione dell’amministratore.

Qualora foste interessati vi lasciamo il link dove poter reperire tutte le regole di comportamento e adesione alla sopracitata community, nonché il link di invito alla community stessa.

