WhatsApp sta implementando uno strumento aggiuntivo per consentire agli utenti della piattaforma di risparmiare spazio sui loro smartphone Android.

Si tratta di una scorciatoia aggiuntiva per i messaggi effimeri che è attualmente accessibile per alcuni beta tester.

WhatsApp testa una nuova scorciatoia per i messaggi a scomparsa

WhatsApp sta aggiungendo un ulteriore punto di accesso alla gestione dei messaggi effimeri per alcuni beta tester che eseguono l’ultimo aggiornamento 2.22.25.11 di WhatsApp beta per Android.

Come si vede nello screenshot catturato da WABetaInfo, un nuovo collegamento è presente nella sezione “Gestisci spazio di archiviazione” ed è contrassegnato come uno strumento per risparmiare spazio sul dispositivo.

Ora è anche possibile utilizzare i messaggi effimeri per eliminare automaticamente i media dopo un certo periodo di tempo configurando questa impostazione all’interno della sezione disponibile nelle proprie impostazioni sulla privacy o aprendo le informazioni della chat.

La nuova scorciatoia per i messaggi a scomparsa all’interno della sezione per gestire lo spazio di archiviazione è attualmente disponibile per alcuni tester di WhastApp Beta e nei prossimi giorni verrà distribuita a più utenti.

Recentemente WhatsApp ha introdotto anche alcune novità per la fotocamera e per i messaggi nei gruppi, oltre alla possibilità messaggiare a se stessi.

