Il team di WhatsApp sta introducendo delle nuove funzionalità nell’app per Android: una scorciatoia per accedere rapidamente alla fotocamera dell’app e un piccolo cambiamento nelle chat di gruppo. La società sta inoltre promuovendo le nuove funzionalità per le chiamate di gruppo e i messaggi di stato.

WhatsApp introduce una scorciatoia per accedere rapidamente alla fotocamera dell’app

Un nuovo collegamento nella barra delle azioni in alto offre un rapido accesso alla fotocamera dell’app per consentire di acquisire subito un video o una foto, aggiungere il titolo e modificarlo, nonché scegliere con chi si desidera condividere il contenuto.

WhatsApp intende dare priorità al nome rispetto al numero di telefono

Al contrario di prima, per i contatti sconosciuti il nome dell’utente ora è etichettato come primario ed è più visibile essendo a sinistra rispetto al numero di telefono all’interno del fumetto della chat, quindi è ancora più facile riconoscere i messaggi di contatti sconosciuti all’interno delle chat di gruppo.

Questa modifica è stata rilasciata ad alcuni beta tester dell’app e diventerà accessibile per più utenti nei prossimi giorni.

WhatsApp sta inoltre promuovendo le nuove funzionalità per le chiamate di gruppo e i messaggi di stato attraverso un carosello in una nuova chat istituzionale che appare nella scheda relativa al proprio stato.

