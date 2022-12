Samsung prosegue con il rilascio di Android 13 e One UI 5, che quest’oggi tocca Samsung Galaxy A51 5G e Samsung Galaxy Xcover 5. Nel frattempo si muove qualcosa anche per OnePlus Nord 2T 5G, che sta iniziando ad accogliere OxygenOS 13 in versione beta. Vediamo tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Android 13 Samsung Galaxy A51 5G

Partiamo da Samsung Galaxy A51 5G, che sta iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 13 e One UI 5 a partire dagli Stati Uniti. Per lui si tratta del terzo (e quasi certamente ultimo) major update, visto il lancio avvenuto con Android 10 nel mese di luglio 2020. La distribuzione riguarda per il momento i modelli con connettività di quinta generazione brandizzati dall’operatore Xfinity, ma siamo certi che nel giro di qualche giorno si espanderà a macchia d’olio.

Le novità sono quelle che stiamo imparando a conoscere in queste settimane di rollout della One UI 5: troviamo patch di sicurezza più recenti, un generale rinnovamento del sistema, nuove possibilità di personalizzazione (con più tavolozze colori e temi dinamici più completi, icone più ampie, contrasti e sfumature migliorati), nuove animazioni ed effetti di transizione, nuovi effetti di sfocatura, nuovi stili per l’orologio, nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, schermate del chiamante personalizzabili, routine più avanzate, Modalità Sonno, widget impilabili, nuove gesture per il multitasking e la modalità split screen, nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, novità per l’app Fotocamera e la Galleria, notifiche più ampie, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo e tanto altro.

Novità aggiornamento Android 13 Samsung Galaxy Xcover 5

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy Xcover 5 (modello SM-G525F), smartphone rugged lanciato nel marzo 2021 con Android 11. L’update attualmente in rollout include le patch di sicurezza di novembre 2022 e le novità di Android 13 e della One UI 5 viste qui sopra, tra le quali le nuove possibilità di personalizzazione, le nuove animazioni, le routine più avanzate, i widget impilabili, il menu Dispositivi Connessi e molte altre.

La tabella di marcia prevedeva l’update per Galaxy Xcover a gennaio 2023, quindi il produttore sta procedendo particolarmente spedito. Sembra davvero voler concludere la distribuzione dell’ultima release del robottino entro la fine dell’anno, come ambiziosamente dichiarato qualche settimana fa da Sally Hyesoon Jeong, Vice Presidente della divisione Android Framework R&D di Samsung Electronics.

Novità aggiornamento OnePlus Nord 2T 5G

Cambiamo marchio e passiamo a OnePlus, che di recente ha annunciato che i suoi dispositivi di punta che saranno rilasciati nel 2023 riceveranno quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza. Nell’attesa, l’aggiornamento ad Android 13 e OxygenOS 13 inizia a farsi vedere su OnePlus Nord 2T 5G in versione Open Beta, per ora solo in India e per 5000 utenti selezionati.

Le novità sono ovviamente tantissime e includono sia quelle pensate da Google per il suo sistema operativo sia quelle sviluppate da OnePlus. Tra queste possiamo citare l’Aquamorphic Design ispirato all’acqua, con icone minimal, animazioni rinnovate e un aspetto dai bordi morbidi e arrotondati, vari miglioramenti nelle prestazioni (AI System Booster e avanzati sistemi di gestione della memoria), una rinnovata modalità Always-On con una selezione più ampia di schermate, le funzionalità Smart Launcher, Sidebar Toolbox e HyperBoost, la compatibilità con Spatial Audio, Private Safe 2.0 e tanto altro. Potete trovare il changelog completo sulla community ufficiale.

Come aggiornare Samsung Galaxy A51 5G, Galaxy Xcover 5 e OnePlus Nord 2T 5G

Gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero non aver ancora raggiunto il vostro smartphone, ma fare un tentativo vale sempre la pena. Per cercare gli update sul vostro Samsung Galaxy A51 5G o Galaxy Xcover 5 potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. L’aggiornamento a OxygenOS 13 per OnePlus Nord 2T 5G è per ora disponibile solo in Open Beta a partire dall’India. Continuate a seguirci perché vi terremo al corrente degli sviluppi.

