Nelle ultime settimane Samsung si sta dando un gran da fare nell’aggiornare alcune tra le app proprietarie che costituiscono il cuore dell’esperienza utente dei propri smartphone; dai nuovi moduli Good Lock e relativi aggiornamenti arrivando alle novità riguardanti l’app Galleria che aggiorna l’editor fotografico e, in particolar modo, la funzione Object Eraser.

Introdotta nel 2021 in concomitanza del lancio della lineup Galaxy S21 all’interno della sezione di editing fotografico dell’app Galleria, Object Eraser (tradotta in italiano con un claudicante “Gomma oggetto”) consente di rimuovere da una fotografia oggetti indesiderati, animali e persone in post-produzione sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale. È una funzione paragonabile alla Magic Eraser di Google Foto presente sulla gamma Pixel.

Ebbene, sembra che sia il Photo Editor che Object Eraser, in particolar modo, stiano ricevendo degli aggiornamenti che ne espandono e perfezionano le capacità. L’editor di foto della galleria si aggiorna alla versione 3.1.09.41 mentre Object Eraser e le sue due componenti aggiuntive, Shadow Eraser e Reflection Eraser, ricevono la versione 1.1.00.3.

Sfortunatamente l’update non contiene alcun changelog nè Samsung stessa ha svelato i dettagli delle nuove funzionalità pronte a sbarcare sull’app Galleria.

È importante sottolineare come il produttore sudcoreano abbia posto grande enfasi dell’aggiornamento dell’app Galleria su Object Eraser e le sue componenti; è dunque lecito aspettarsi delle sostanziali migliorie alla precisione e velocità di esecuzione dei comandi dell’intelligenza artificiale nella modifica delle fotografie.

Qualora voleste testare le novità di Photo Editor e Object Eraser sul vostro smartphone Samsung, vi basterà attendere l’aggiornamento dell’applicazione Galleria tramite il Galaxy Store.

