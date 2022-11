Anche la giornata di oggi è ricca di aggiornamenti software per i dispositivi Android. Questa volta è il turno di tre smartphone e un tablet Samsung e di uno smartphone OnePlus: Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy Tab S7 FE e OnePlus 10 Pro stanno ricevendo nuove patch di sicurezza, mentre Samsung Galaxy Quantum 2 accoglie Android 13 con la One UI 5. Vediamo tutte le novità in distribuzione.

Novità aggiornamento OnePlus 10 Pro

Partiamo da OnePlus 10 Pro, che sta ricevendo in queste ore l’aggiornamento alla versione C.22 della OxygenOS 13 che include le patch di sicurezza di novembre 2022 e qualche miglioramento. Più precisamente, oltre alle correzioni di sicurezza più recenti (quelle di dicembre non sono ancora state rilasciate), troviamo la soluzione a sporadici crash della fotocamera, l’aumento del numero di app che possono essere tenute aperte in background, la soluzione a un problema di sfarfallio dello schermo che poteva capitare con lo sblocco con impronta dopo il passaggio alla modalità scura, la soluzione a un lag che si poteva presentare nella schermata delle app recenti e a un problema di visualizzazione dello sfondo sulla schermata di blocco, e miglioramenti alla stabilità della connessione Wi-Fi. In più, il changelog cita i soliti generici perfezionamenti a livello di stabilità e prestazioni.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy A40 e Samsung Galaxy Tab S7 FE

Proseguiamo ed entriamo nel mondo Samsung, visto che sono tre i dispositivi del produttore a ricevere nuove patch di sicurezza. Samsung Galaxy S10 5G si aggiorna con le correzioni di sicurezza di novembre 2022 con il firmware G977BXXUDHVK1, in distribuzione in alcuni Paesi europei in queste ore. Purtroppo niente da fare per Android 13, che non dovrebbe arrivare su nessun esponente della gamma (fatta eccezione per Galaxy S10 Lite, che ha iniziato proprio poche ore fa a ricevere la One UI 5). Il cambiamento di lettera del firmware (la quint’ultima lettera è un “U” e non usa “S”) è un indizio per l’integrazione di altre novità oltre alle patch, anche se il changelog non è poi così ricco: vengono citati miglioramenti di stabilità della Fotocamera, miglioramenti per la connettività e la stabilità del Bluetooth e perfezionamenti generici del dispositivo.

Samsung Galaxy A40 è purtroppo fermo ad Android 11 e rimarrà lì, ma i possessori saranno felici di sapere che è in distribuzione un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre 2022. Il firmware in rollout è il A405FNXXU4CVK1 e non sembra includere ulteriori novità rilevanti.

Si aggiorna in queste ore anche il tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE, ma non si tratta dell’update tanto atteso (per ora). Il produttore sta distribuendo le patch di sicurezza di novembre 2022 con il firmware T736BXXS1BVK8. Android 13 e One UI 5 dovrebbero comunque essere dietro l’angolo, quindi l’attesa sarà breve.

Novità aggiornamento Android 13 per Samsung Galaxy Quantum 2

Novità decisamente più consistenti per Samsung Galaxy Quantum 2, uno smartphone che è stato commercializzato solo in Corea del Sud. Si tratta infatti dell’ultimo (per ora) dispositivo ad aggiornarsi ad Android 13 con la One UI 5 grazie al firmware A826SKSU2DVK2, che integra anche le patch di sicurezza di novembre 2022. Le novità sono bene o male quelle già viste sugli altri prodotti aggiornati, e includono un generale rinnovamento del sistema, nuove possibilità di personalizzazione (con ancora più tavolozze colori e temi dinamici più completi, nuove icone più ampie, con contrasti e sfumature migliorati), nuove animazioni ed effetti di transizione, nuovi effetti di sfocatura, nuovi stili per l’orologio, nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, schermate del chiamante personalizzabili, routine più avanzate, Modalità Sonno, widget impilabili, nuove gesture per il multitasking e la modalità split screen, nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, novità per l’app Fotocamera e la Galleria, notifiche più ampie, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo e non solo.

Lo smartphone è stato lanciato con Android 11, quindi è probabile che per lui si tratti dell’ultimo major update.

Come aggiornare OnePlus 10 Pro, Samsung Galaxy S10 5G, Galaxy A40, Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Quantum 2

Per cercare nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy Tab S7 FE e Samsung Galaxy Quantum 2 (ammesso che siate riusciti a metterci le mani sopra) potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per aggiornare via OTA OnePlus 10 Pro potete invece seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”. In caso di esito negativo, vi consigliamo di riprovare entro qualche ora.

Leggi anche: OnePlus meglio di Google? Migliorerà il supporto software ma solo per alcuni smartphone