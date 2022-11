Nonostante la giornata ricca di offerte del Cyber Monday, Samsung trova il tempo di lanciare la distribuzione di nuovi aggiornamenti per alcuni suoi smartphone: si tratta di Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy M53 5G, che stanno ricevendo la prima versione di Android 13 stabile, e di Samsung Galaxy A32 5G, che si deve per ora accontentare di patch di sicurezza più recenti. Andiamo a vedere tutte le novità.

Novità aggiornamenti Android 13 Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy M53 5G

Partiamo proprio dagli aggiornamenti più importanti: Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy M53 5G stanno iniziando a ricevere l’update ad Android 13 con la One UI 5. Il primo, unico esponente della gamma Galaxy S10 a ricevere la nuova release, sta accogliendo Android 13 in Europa con il firmware G770FXXU6HVK5, che integra le patch di sicurezza di novembre 2022. Galaxy M53 5G sta ricevendo in Europa la nuova versione con il firmware M536BXXU1BVK4 insieme alle patch di sicurezza di ottobre 2022.

Le altre novità sono le “solite” che abbiamo conosciuto in queste settimane di distribuzione della One UI 5: abbiamo un generale rinnovamento del sistema, nuove possibilità di personalizzazione (con tavolozze dei colori più complete, temi dinamici con nuove icone, contrasti e sfumature migliorati, nuove animazioni ed effetti di transizione, nuovi effetti di sfocatura, nuovi stili per l’orologio (per la schermata di blocco e non solo), nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, schermate del chiamante personalizzabili, routine più avanzate, Modalità Sonno, widget impilabili, nuove gesture per il multitasking e la modalità schermo diviso (split screen), nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, novità per le app preinstallate, notifiche più ampie, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo e tanto altro.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A32 5G è in lista per ricevere Android 13 (la tabella di marcia parla di dicembre, quindi dovrebbe mancare pochissimo), ma per il momento si deve accontentare di Android 12 e di un update con le patch di sicurezza di novembre 2022. In rollout in Europa c’è il firmware A326BXXS4BVK1, che non sembra includere altre novità rilevanti: ci sono solo le correzioni di sicurezza di cui abbiamo parlato a inizio mese.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy M53 5G e Samsung Galaxy A32 5G

Gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero non aver ancora raggiunto tutti gli smartphone, italiani e non. Per fare un tentativo via OTA non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo della ricerca, vi consigliamo di riprovare tra qualche ora.

