Su Unieuro spunta un’offerta niente male su Google Nest Hub di seconda generazione, che consente di risparmiare addirittura il 50% rispetto al prezzo proposto sul Google Store e dalla stessa catena di elettronica.

Google Nest Hub (2a gen) in offerta su Unieuro

Google Nest Hub di seconda generazione è il più recente smart display di Google dotato di Google Assistant. Grazie allo schermo touch da 7 pollici permette infatti di visualizzare video, ma ovviamente non solo. Si tratta di un display intelligente con speaker da 43,5 mm e triplo microfono, dotato di connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. Mette a disposizione tutte le funzionalità di Google Assistant e, rispetto alla precedente generazione, è anche in grado di riconoscere le gesture.

Google Nest Hub (2a gen) è in offerta su Unieuro al prezzo di 49,90 euro anziché 99,99 euro, con la possibilità di riceverlo a casa: se siete interessati vi consigliamo di non tentennare troppo, visto che risultano disponibili ancora pochi pezzi. Vi ricordiamo che per offerte come questa potete anche seguirci attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech, in modo da non perdervi le migliori occasioni sulla tecnologia.

