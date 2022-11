Il Cyber Monday, l’ultima giornata di forti sconti per il settore della tecnologia, è arrivato e Unieuro non si vuole far scappare l’occasione di essere protagonista con la campagna Cyber Days (che però dura solo 1 giorno, il 30 novembre). Il colosso ha infatti avviato le sue offerte da pochi minuti quindi abbiamo selezionato per voi le offerte per cui valga la pena spendere qualcosa, che sia per un regalo o per un bisogno.

Migliori offerte Cyber Monday 2022 di Unieuro

Cyber Monday Unieuro: smartphone

Fra gli smartphone spiccano indubbiamente i Galaxy S22 Ultra che sono offerti intorno ai loro minimi storici. Non male anche Oppo Reno6 per chi è alla ricerca di un prodotto da “poca spesa tanta resa”.

Cyber Monday Unieuro: tablet

Fra i Tablet il più interessante in offerta è il Lenovo Tab M10 con connettività LTE e WiFi, perfetto per un utilizzo a scuola oppure anche lavorativo, banalmente per gestire la fatturazione o la contabilità in mobilità.

Cyber Monday Unieuro: notebook

Fra i notebook spiccano MSI Vector GP66, che non ha davvero alcuna rinuncia e Asus Zenbook Pro 15 OLED per chi è alla ricerca di un’esperienza visiva di un altro livello.

Le offerte non terminano qui, potete consultarle tutte nella pagina dedicata su Unieuro:

le offerte del Cyber Monday su Unieuro.it

Le offerte del Cyber Monday terminano questa sera 28 novembre 2022 alle 23:59:59 e chiuderà di fato questi 10 giorni di offerte (a volte un po’ deludenti, lo ammettiamo). Non perdetevi quindi tutte le offerte ancora attive da parte di tutti i negozi consultando le nostre pagine dedicate:

Offerte per categoria