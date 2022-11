Ancora una volta Samsung si conferma uno dei produttori nel mondo Android più attenti al supporto software dei propri dispositivi Galaxy, sono diversi infatti gli smartphone del brand che negli ultimi tempi si stanno aggiornando ad Android 13 con la nuova interfaccia proprietaria One UI 5, per la gioia degli utenti possessori; oggi si aggiungono alla lista altri tre dispositivi.

Samsung Galaxy M33 5G riceve Android 13 con One UI 5

Gli utenti europei possessori di un Samsung Galaxy M33 5G, stanno ricevendo nelle ultime ore un aggiornamento che porta la versione firmware alla M336BXXU3BVK3, con l’introduzione dell’ultima versione disponibile del robottino, Android 13 e della nuova interfaccia One UI 5.

L’update in questione porta dunque diverse migliorie e cambiamenti a livello grafico, introducendo inoltre maggiori opzioni di personalizzazione del dispositivo; oltre a tutto ciò vengono contestualmente introdotte le ultime patch di sicurezza disponibili, quelle di novembre 2022.

Android 13 con One UI 5 arriva anche su M62

Un altro membro della serie M di Samsung sta ricevendo nelle ultime ore l’update in questione, la versione del firmware M625FXXU2CVK2 è in rilascio attualmente in Malesia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Vietnam, a cui dovrebbero seguire altri mercati nei prossimi giorni.

Anche qui, contestualmente all’introduzione di Android 13 e dell’interfaccia proprietaria One UI 5, Galaxy M62 beneficia dell’aggiunta delle patch di sicurezza mensili di novembre 2022.

Samsung Galaxy A52 5G e A52s 5G si uniscono ai dispositivi aggiornati ad Android 13 con One UI 5

Dopo gli altri membri della famiglia Galaxy A, anche il modello A52 5G riceve in Europa l’aggiornamento ad Android 13 con One UI 5, grazie alla versione firmware A526BXXU1DVK2. L’update in questione risulta attualmente disponibile in diverse nazioni tra cui Austria, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, regione baltica, Repubblica Ceca, Paesi Bassi , la regione nordica e il Regno Unito.

Per quanto riguarda il modello Galaxy A52s 5G, l’aggiornamento ad Android 13 con One UI 5 (con versione firmware A528NKSU1DVK2) è attualmente in fase di rilascio nel mercato interno coreano, a cui dovrebbero far seguito tutti gli altri nei prossimi giorni.

In entrambi i casi, insieme all’ultima versione disponibile del sistema operativo e alla nuova interfaccia grafica, i dispositivi ricevono anche le patch di sicurezza di novembre 2022.

Come di consueto, per tutti i dispositivi di cui sopra, la procedura per aggiornare è la medesima: recarsi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa. Trattandosi di un major update, ovvero un cambio della versione di Android, solitamente è consigliabile procedere con un backup preventivo, nonché con un reset alle impostazioni di fabbrica prima dell’aggiornamento, operazioni comunque non obbligatorie.

