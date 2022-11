Fra tutti i produttori di smartphone Samsung fornisce il miglior supporto software, in quanto promette quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo per i suoi dispositivi dopo il lancio e continua a rilasciare patch di sicurezza per un altro anno.

In più l’azienda rilascia costantemente patch di sicurezza mensili per i suoi dispositivi premium e di punta in modo tempestivo all’inizio di ogni mese.

Samsung ha lanciato per la prima volta la patch di sicurezza di novembre per Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 alla fine di ottobre come parte della seconda versione beta della One UI 5, mentre ora sta lanciando l’aggiornamento per la variante globale di Galaxy Z Flip4 con One UI 4 basata su Android 12.

La patch di questo mese risolve tre vulnerabilità critiche e diversi problemi di sicurezza, inoltre Samsung ha risolto 26 vulnerabilità relative all’interfaccia proprietaria One UI.

Samsung rilascia le patch di sicurezza di novembre per Galaxy S22 e altre serie

Al momento la patch di novembre 2022 per Samsung Galaxy S22 è disponibile negli Stati Uniti e in Irlanda, ma nei prossimi giorni potrebbe iniziare un rilascio più ampio. La patch di novembre 2022 è disponibile anche per le serie Samsung Galaxy S10e, S20, S21, S22, Note 20, Fold 5G, Fold4 e Tab Active 3 LTE.

Samsung di solito rilascia l’ultima patch di sicurezza per tutti i suoi dispositivi premium e di punta entro la prima settimana del mese, tuttavia questa volta l’azienda è in ritardo, probabilmente perché è impegnata con l’implementazione stabile di Android 13 per i suoi dispositivi. Samsung ha comunque già aggiornato molti dispositivi con la patch di novembre.

