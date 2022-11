Il team di sviluppatori di Samsung continua a lavorare senza sosta all’aggiornamento dei vari smartphone dell’azienda e nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo update per Samsung Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2 e Galaxy S10 Lite.

I vecchi pieghevoli di Samsung si aggiornano

Iniziando dai due modelli pieghevoli, il colosso coreano ha dato il via al rilascio di un aggiornamento che porta su entrambi i device le patch di sicurezza di novembre 2022.

Il nuovo firmware per Samsung Galaxy Fold, segnalato in Francia, è contraddistinto dalla sigla F900FXXU6HVJ7 mentre quello per Samsung Galaxy Z Fold 2, già disponibile in vari Paesi europei, è contraddistinto dalla sigla F916BXXS2HVK1.

Tra le altre novità segnalate per i due smartphone vi sono la risoluzione di alcuni bug riscontrati dagli utenti e miglioramenti generali alla stabilità.

Nel giro di qualche giorno questi update dovrebbero raggiungere tutti i modelli commercializzati nel Vecchio Continente.

Le patch di sicurezza di novembre anche per Samsung Galaxy S10 Lite

Nelle scorse ore anche per Samsung Galaxy S10 Lite è arrivato il momento di ricevere le patch di sicurezza di novembre 2022, ciò almeno per quanto riguarda i modelli commercializzati in Spagna.

L’update in questione, che porta il firmware dello smartphone alla versione G770FXXS6GVK1, nei prossimi giorni dovrebbe essere rilasciato anche in altri Paesi europei.

Tra le novità introdotte non mancano la risoluzione di qualche bug e miglioramenti generali alla stabilità.

Samsung Galaxy S10 Lite sta curiosamente ricevendo l’aggiornamento con le patch di novembre prima di Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10 5G.

Come procedere all’aggiornamento

Quando l’update sarà disponibile per il vostro smartphone, riceverete una notifica che vi avvisa della possibilità di scaricarlo e installarlo.

Gli utenti più impazienti possono procedere ad una ricerca manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione Aggiornamento software.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung del mese