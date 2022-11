Buone notizie per i possessori di smartphone OPPO che desiderano sfruttare il servizio VoLTE di Fastweb: il popolare operatore telefonico, infatti, ha ampliato il supporto offerto, andando a ricomprendere anche otto modelli del produttore asiatico.

Ricordiamo che poco più di una settimana fa Fastweb ha ampliato il supporto del servizio VoLTE per includere quattro smartphone di OnePlus, consentendo così ai loro possessori di usufruire di questa soluzione che consente di effettuare chiamate in alta definizione (HD) e di navigare contemporaneamente sul Web senza rallentamenti.

Il servizio VoLTE di Fasweb abbraccia gli smartphone di OPPO

I nuovi smartphone di OPPO aggiunti dall’operatore telefonico sono i seguenti:

OPPO A17

OPPO A57 4G

OPPO A77

OPPO A77 4G

OPPO Reno7 Lite 5G

OPPO Reno8 5G

OPPO Reno8 Pro 5G

OPPO Reno8 Lite 5G

In totale i dispositivi supportati al momento dal servizio VoLTE di Fastweb sono 175.

Per sfruttare il servizio è necessario usare uno smartphone supportato e trovarsi in un’area coperta dalla connettività 4G o 5G mentre non sono previsti costi aggiuntivi: le chiamate sono tariffate secondo la propria offerta e non concorrono al consumo del traffico dati.

L’operatore telefonico ricorda inoltre agli utenti che il sistema operativo deve essere aggiornato alla versione più recente e, dopo l’update, è necessario il riavvio del dispositivo.

Gli utenti possono verificare se il servizio è attivo sul proprio smartphone in due modi, ossia guardando se l’icona VoLTE è presente nella barra di stato oppure se l’icona 4G/5G presente nella barra di stato resta visibile anche durante la chiamate.

Il servizio VoLTE non è attivo in roaming internazionale.

Per ulteriori informazioni sul servizio offerto da Fastweb vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore, che può essere raggiunta seguendo questo link.

